Evropa chystá společnou evakuaci svých občanů z Číny

Lisabon - Evropské země chystají kvůli novému koronaviru společnou evakuaci svých občanů z Číny. Z Portugalska odstartoval obří airbus A380, který by měl v Číně vyzvednout na 350 lidí z různých evropských zemí. Dnes o tom informovala agentura AP. Zájem o evakuaci má také pět Čechů.

Let airbusu koordinuje Evropská unie s čínskými úřady, sdělil médiím portugalský ministr zahraničí Augusto Santos Silva. Letadlo odstartovalo z letiště Beja v jižní části země, mezipřistání bude mít v Paříži, kde nabere lékařský personál, a také ve vietnamské Hanoji.

Své občany z města Wu-chan, které je epicentrem nákazy, již evakuovalo Japonsko a část také Spojené státy. Jižní Korea, Austrálie, Francie, Británie či Egypt tak hodlají učinit dnes nebo v nejbližších dnech. Úřady plánují, že evakuovaní po návratu zůstanou nějaký čas v karanténě.

Evropská komise ve středu uvedla, že o evakuaci usiluje dohromady na 600 Evropanů. Pět z nich jsou Češi, o možnosti jejich přepravy jedná česká diplomacie s Francií a Británií. Vyloučena není ani spolupráce s Německem, uvedl dnes ministr zahraničí Tomáš Petříček. Paříž i Londýn plánují vyslání svých letadel do Číny v sobotu, záleží to ale na povolení čínských úřadů. Premiér Andrej Babiš zmínil i možnost vyslat do Číny český vládní speciál.

Podle aktuální bilance si virus dosud vyžádal v Číně 170 obětí a přes 7800 infikovaných. Řada světových zemí, včetně České republiky, zpřísnila opatření, aby zabránila dalšímu šíření koronaviru.

Evakuační plány jsou připravovány v době, kdy aerolinky omezují či zcela ruší své lety do Číny. Britská letecká společnost British Airways dnes až do konce února zrušila všechny přímé lety do pevninské Číny. Už ve středu oznámila německá společnost Lufthansa, že přerušuje s okamžitou platností spojení s pevninskou Čínou, a to až do 9. února. Do pevninské Číny přestaly létat z Evropy například také aerolinky Iberia, SAS či Finnair. Společnosti KLM či Air France zatím jen počet letů omezily. Premiér Babiš dnes řekl, že zvažuje, že vládě navrhne dočasně zakázat veškeré lety z Číny.