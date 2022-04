Evropa chce podle Paříže a Berlína pomoci Moldavsku snížit závislost na Rusku

Berlín - Evropa a západní spojenci chtějí pomoci Moldavsku snížit jeho závislost na Rusku. Na úvod dnešní dárcovské konference v Berlíně to řekli ministři zahraničí Německa a Francie Annalena Baerbocková a Jean-Yves Le Drian. Moldavská premiérka Natalia Gavrilitsaová vyzvala Evropskou unii, aby zrušila dovozní kvóty pro moldavské zemědělské produkty.

Moldavsko s 2,6 milionem obyvatel přijalo přes 100.000 válečných uprchlíků z Ukrajiny, z toho takřka polovinu dětí, což je pro jednu z nejchudších zemí Evropy další těžkou ránou. Moldavsko čelí hospodářským následkům pandemie nemoci covid-19 a potýká se s vysokou inflací a rychlým růstem cen energií. Německo proto pro tuto zemi společně s Francií a Rumunskem uspořádaly dárcovskou konferenci.

"Ještě před válkou byla inflace 18 procent a ceny plynu byly vyšší o 360 procent. Obyvatelé vynakládají čtvrtinu svých příjmů na energie a na 30 procent naší populace žije v chudobě," řekla Gavrilitsaová. Za hlavní úkol premiérka označila posílení energetické bezpečnosti země. "Jsme jediná země v Evropě, která je v zásobování plynem stoprocentně odkázána na jeden zdroj, a tím je (ruská společnost) Gazprom," uvedla.

Baerbocková řekla, že dnešní konference, na kterou přijalo pozvání 47 zástupců států a institucí včetně EU, je nejen o bezprostřední humanitární podpoře Moldavska, ale také o zajištění dlouhodobých moldavských cílů, jakým je i energetická bezpečnost. "Budeme hledat cesty, jak snížit ekonomickou, finanční a energetickou závislost Moldavska na Rusku," řekla. Uvedla, že konference je také o míru, svobodě a právu na sebeurčení.

"Konference není jen známkou solidarity s Moldavskem, protože my vám rozumíme," řekl Le Drian. "Vaše bezpečnost znamená i naši bezpečnost," dodal.

Šéf rumunské diplomacie Bogdan Aurescu uvedl, že Bukurešť podporuje nejen výstavbu elektrických a plynových propojení s Moldavskem, ale že Rumunsko zvažuje i vybudování plynových zásobníků pro Moldavsko na svém území. "Navrhuji také zřídit při Evropské komisi podpůrnou skupinu," řekl. Dodal, že podobná skupina vznikla pro podporu Ukrajiny.

"Dnes potřebujeme dobré přátele a spolehlivé partnery," řekla Gavrilitsaová. Za silný signál, který by EU mohla Moldavsku poskytnout, označila zrušení dovozních kvót na zemědělské produkty. "Je to na členských státech. Otevření trhu by nemělo velký dopad na unijní trh, ale byl by to jasný signál pro Moldavsko," řekla.