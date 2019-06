Everest se otepluje, výstup bude více nebezpečný, varuje vědec

Káthmándú - Mount Everest a okolní vrcholky hor jsou stále více znečištěné a jejich okolí se otepluje. Blízké ledovce proto tají znepokojujícím tempem, kvůli čemuž bude výstup na nejvyšší horu světa v budoucnu ještě nebezpečnější než dnes. Tvrdí to americký vědec John All, který tento region dlouhodobě sleduje. Letos při pokusu o zdolání Everestu zemřelo 11 lidí, což je nad průměrem posledních let.

Podle Alla je sníh v oblasti znečištěný do hloubky a také překvapivě tmavý. "V praxi to znamená, že sníh se tvoří kolem malých kousků nečistot, čímž je vlastně uvězní a stahuje dolů," citovala ho agentura AP. Jeho tým v oblasti zkoumal sněhovou pokrývku i rostliny několik týdnů.

"Stále teplejší počasí velice rychle rozpouští ledovce a sníh kolem Everestu. I když se přežene bouře, tak se to (napadaný sníh) během několika hodin rozpustí," pokračoval vědec. "Ledovce kvůli globálnímu oteplování dramaticky ubývají," dodal s tím, že jak se bloky ledu zmenšují a slábnou, jsou stále nebezpečnější pro horolezce.

Tým vědce Alla měl v plánu v rámci výzkumu zdolat Everest i vedlejší horu Lhoce, o výstup se ale kvůli dobrému počasí pokoušelo příliš mnoho lezců, a tak svůj záměr změnili. Vylezli pouze do sedla mezi oběma horami ve výšce 8000 metrů nad mořem.

Sebrané vzorky vědci po návratu do Spojených států podrobí analýze a následně o výsledcích vydají zprávu.

Podobný výzkum All se svým týmem provedl už v roce 2009. "Za posledních deset let se toho v horách hodně změnilo a všechny ty změny jsou negativní z hlediska životního prostředí a dlouhodobého přežití ledovců," uzavřel vědec.