Evenepoel vyhrál třetí etapu Vuelty a ujal se vedení, v cíli ale spadl

Arinsal (Andorra) - První horskou etapu cyklistické Vuelty vyhrál belgický obhájce titulu Remco Evenepoel a po třech závodních dnech se ujal průběžného vedení. Ve spurtu do kopce po téměř 160 kilometrech Evenepoel předčil další favority na celkové prvenství, ale po projezdu cílem se srazil se ženou a utrpěl krvavou ránu v obličeji.

"Tady ve vysoké nadmořské výšce v Andoře je to cenné vítězství. Dokazuje to, že moje příprava byla dobrá a že jsem nachystaný na další tři týdny," řekl Evenepoel, který si už v předchozích dnech stěžoval na špatně zajištěnou bezpečnost. "Stalo se to jen 50 metrů za cílovou čárou. Je to už třetí den po sobě a začíná mě to trochu štvát," dodal k pádu třiadvacetiletý úřadující mistr světa v časovce.

Skupinka s favority dojela těsně před cílem posledního z uprchlíků Němce Lennarda Kämnu. Za Evenepoelem dojel druhý Dán Jonas Vingegaard, jeho kolega ze stáje Jumbo-Visma Slovinec Primož Roglič byl čtvrtý.

Mezi šampiony Tour de France a Gira d'Italia Vingegaarda s Rogličem se vklínil třetí Španěl Juan Ayuso. Jan Hirt, Evenepoelův týmový kolega, obsadil 16. místo se ztrátou 21 sekund za vítězem. Druhý Čech Michal Schlegel nabral téměř desetiminutové manko.

V čele průběžného pořadí má Evenepoel pětisekundový náskok před Španělem Enricem Masem. Třetí Francouz Lenny Martinez je o dalších šest sekund zpět, čtvrtý Vingegaard už na Evenepoela ztrácí přes půl minuty.

V úterý je na programu kopcovitá etapa z Andorry do Tarragony, která měří 185 km. V závěru jsou dvě stoupání třetí kategorie, přesto by měl profil nahrávat spíš spurtérům.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 3. etapa (Súria - Arinsal, 158,5 km). 1. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step) 4:15:39, 2. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma), 3. Ayuso (Šp./SAE Team Emirates), 4. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 5. Soler (Šp./SAE Team Emirates), 6. Mas (Šp./Movistar) všichni -1, ...16. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -21, 70. Schlegel (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -9:50. Průběžné pořadí: 1. Evenepoel 8:43:11, 2. Mas -5, 3. Martinez (Fr./Groupama-FDJ) -11, 4. Vingegaard -31, 5. Vlasov (ČR/Bora-hansgrohe), 6. Uijtdebroeks (Belg./Bora-hansgrohe) oba -33, ...31. Hirt -1:56, 66. Schlegel -10:36.