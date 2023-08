Evenepoel si dojel pro světový titul i v časovce, Vacek obsadil 38. místo

Stirling (Británie) - Vítězem časovky na mistrovství světa silničních cyklistů se stal Belgičan Remco Evenepoel. Druhý byl Ital Filippo Ganna a třetí britský mladík Joshua Tarling. Mathias Vacek obsadil na 47,8 km dlouhé trati ve skotském Stirlingu 38. místo, Jakub Otruba skončil na 44. pozici.

Evenepoel je ve věku 23 let a 198 dnů nejmladším šampionem v elitní kategorii. Navíc časovku, která se jezdí od roku 1994, vyhrál jako první Belgičan. Po loňském triumfu v silničním závodě se zároveň zařadil po bok dosud jediného vítěze obou disciplín na MS Španěla Abrahama Olana, který vyhrál závod s hromadným startem v roce 1995 a časovku o tři roky později.

Svou jízdu zvládl Evenepoel v čase 55:19 a jeho průměrná rychlost byla těsně pod hranicí 52 km/h. Na dvojnásobného mistra světa z let 2020 a 2021 Gannu najel přes 12 sekund. O dalších 36 sekund byl pomalejší Tarling, jenž se stal ve věku 19 let a 177 dnů nejmladším medailistou v historii MS.

Jednadvacetiletý Vacek, juniorský mistr Evropy z roku 2020, který se nechal pro letošní šampionát "postaršit", ztratil při premiéře mezi elitou na MS na vítězného Belgičana takřka pět minut. Úřadující domácí šampion ze souboje s chronometrem Otruba potřeboval ke zdolání nároční trati ještě o minutu více.

"Věděl jsem, že to bude extrémně těžké, protože se jela extrémně dlouhá časovka. S větrem jsem počítal a silnice jsou tady, jaké jsou - to je pro všechny stejné," řekl Vacek České televizi. "Jsem docela spokojený s výkonem, i když vždy je samozřejmě co zlepšovat. Myslím, že to byl dobrý výkon. Na tyhle dlouhé časovky se musí člověk připravovat dlouhodobě, což jsem bohužel moc nemohl a měsíc jsem na té (časovkářské) koze neseděl. Věřím, že do budoucna to ještě zlepším," prohlásil.

Muži elite (47,8 km): 1. Evenepoel (Belg.) 55:19, 2. Ganna (It.) -12, 3. Tarling (Brit.) -48, 4. McNulty (USA) -1:27, 5. Van Aert (Belg.) -1:37, 6. Oliveira (Portug.) -1:52, ...38. M. Vacek -4:53, 44. Otruba (oba ČR) -5:51.

Junioři (22,8 km): 1. Chamberlain (Austr.) 28:29, 2. Wiggins (Brit.) -24, 3. Leidert (Něm.) -34, ...27. Šumpík -2:06, 33. Král -2:23 (oba ČR).