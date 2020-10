Evans bude na Sardinii hájit vedení v MS v rallye

Alghero (Itálie) - Brit Elfyn Evans bude v Italské rallye na Sicílii hájit nečekané vedení v průběžném pořadí mistrovství světa v automobilových soutěžích. Tovární jezdec Toyoty má v čele náskok 18 bodů na týmového kolegu Sébastiena Ogiera z Francie, o dalších devět bodů zpět je obhájce titul Estonec Ott Tänak. Do konce seriálu zbývají dva závody.

"Teď už se může stát cokoliv. Když vyhrajete jednu rallye, vždy vás to povzbudí do další," řekl Evans, jenž ovládl předešlou soutěž v Turecku. "Samozřejmě, že by teď bylo lepší, kdybych startoval později a nemusel čistit trať, ale s tím nic neudělám. Bude to výzva," řekl jednatřicetiletý Velšan s odkazem na šotolinové tratě, na kterých se na ostrově ve Středozemním moři pojede.

Změny v kalendáři ovlivněném koronavirovou pandemií poznamenaly i Italskou rallye, která se běžně koná v červnu. Nyní bude na Sardinii jiné počasí a vedle náročných tratích se očekává i déšť. "Dá se předpokládat, že počasí bude jiné a mohlo by to být i méně náročné na pneumatiky. Stále ale budeme mít několik možností a volba bude obtížná," řekl Evans.

Co by jej mohlo čekat, si minulý týden vyzkoušel při testu Ogier. "Zažili jsme dešťové přeháňky a podmínky se během několika minut změnily. Pořád ale platí, že mám Sardinii rád a i když pojedeme v jiném ročním období, bude to výzva, na kterou jsme zvyklí," uvedl šestinásobný mistr světa. Boj o další titul rozhodně nevzdává. "V šampionátu je stále všechno otevřené, takže musíme udělat vše pro úspěch na Sardinii a pokusit se získat co nejvíce bodů," podotkl Ogier, který Italskou rallye již třikrát vyhrál.

Do bojů o titul chtějí ještě zasáhnout i piloti továrního týmu Hyundai Tänak a Thierry Neuville z Belgie. Zástupci korejské automobilky na Sardinii ovládli tři z posledních čtyřech ročníků rallye a za volantem Fordu zde v roce 2017 vyhrál i Tänak.

"Jsou tady krásné cesty, úzké, ale hezky navazující. Zdejší erzety vyhovují mému stylu jízdy a systému rozpisu," řekl Neuville, jenž na Sardinii byl nejrychlejší v letech 2016 a 2018. "Deštivé počasí ale může změnit celý koncept rallye, takže musíme být připraveni na všechno. Podmínky budou určitě těžké," podotkl Tänak.

Již čtrnáctý start na Italské rallye absolvuje český jezdec Martin Prokop. Osmatřicetiletý závodník se v současnosti věnuje dálkovým soutěžím a soustředí se zejména na Dakar, Sardinie je ale pro něj srdeční záležitostí. Od roku 2005 zde chyběl jen jednou.

"Hodně se na to těším. Je to pro mě legendární závod, a pokud se nám podaří odstartovat, budeme tady mít nejvíce startů ze všech," uvedl Prokop, který bude mít netradičního spolujezdce. Do vozu Ford Fiesta WRC starší specifikace s ním usedne Zdeněk Jůrka. "Je to můj dlouholetý kamarád. Hodně jsme toho spolu zažili a start v mistrovství světa jsem mu dal jako dárek k padesátým narozeninám," uvedl Prokop.

Průběžné pořadí MS (po 5 ze 7 soutěží):

1. Evans (Brit./Toyota Yaris) 97, 2. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 79, 3. Tänak (Est./Hyundai i20) 70, 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 70, 5. Neuville (Belg./Hyundai i20) 65, 6. Lappi (Fin./Ford Fiesta) 38.

Pořadí týmů: 1. Toyota 175, 2. Hyundai 165, 3. M-Sport Ford 101.