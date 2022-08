Evakuovaní obyvatelé Hřenska a jeho částí se v sobotu budou vracet domů

Hřensko (Děčínsko) - Evakuovaní obyvatelé z Hřenska a jeho částí Mezné a Mezní Louky se budou postupně od soboty vracet domů. Novinářům to dnes řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Oblast bude dál uzavřená pro turisty, dodala. Omezení vstupu do národního parku, které vyprší v pátek, ministerstvo prodlouží do konce letních prázdnin 31. srpna. Do parku bude vstup úplně zakázán od 21:00 do 6:00.

Desítky lidí z Mezné a Mezní Louky se musely kvůli rozsáhlému požáru evakuovat 25. července, tedy před více než dvěma týdny. Z části Hřenska se evakuovali obyvatelé a turisté v noci na 26. července. Hasičům se nepodařilo uchránit tři domy v Mezné, budovy oheň úplně poškodil, poničené jsou v části obce i další nemovitosti.

"Velmi úzce spolupracujeme se starosty, abychom umožnili návrat evakuovaným obyvatelům. V sobotu se budou postupně vracet. Zatím je to tak, že se oni vrací do svých obydlí, nevrací se turisté," uvedla Hubáčková. Ubytovací kapacity v obci budou využívat nasmlouvané jednotky dobrovolných hasičů, které pro národní park zajišťují dohled nad předanými oblastmi, které zasáhl požár. Stále se tam totiž mohou vyskytovat ohniska, která mají hasiči za úkol zlikvidovat, v případě většího rozhoření povolat posily z řad profesionálních hasičů.

Národní park si zatím od hasičů převzal tři hašené části, a to nedaleko obce Janov, část území severozápadně od Vysoké Lípy a část plochy na východ od Pravčické brány. Správa dnes převezme další část, v pátek by měli hasiči předat poslední území. Podle Hubáčkové se podařilo parku zajistit jednotky, které budou na území dohlížet, jsou převážně z Ústeckého a Středočeského kraje.

V pátek končí rozhodnutí o omezení vstupu do národního parku pro veřejnost. V pátek ministerstvo životního prostředí omezení prodlouží. "Omezujeme vstup teď ještě více než byl, a to na noční hodiny. Bude se to týkat území, kde už je omezen vstup. Turistické cesty, které budou otevřeny, ještě zpřesníme. Otevřeme ještě nějaké drobné úseky," uvedla Hubáčková. Podle ministryně se v noci park uzavře kvůli tomu, že do parku dochází turisté, kteří tam mnohdy rozdělávají také oheň.