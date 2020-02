Evakuované nebudou lékaři znovu testovat, když budou bez příznaků

Praha - Pět evakuovaných Čechů z Číny budou lékaři pražské Nemocnice Na Bulovce znovu testovat na nový typ koronaviru jen v případě, že se u nich objeví příznaky. Dvakrát denně se jim měří teplota. Novinářům to dnes řekly ředitelka Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zdenka Jágrová a lékařka Kliniky infekčních, parazitálních a tropických nemocí Kristýna Herrmannová. Do úterý bylo v Česku vyšetřeno 50 lidí, z nich 17 na Bulovce. Výsledky všech byly negativní. V Číně onemocnělo přes 24.000 lidí, zemřelo kolem 500. Lékaři se na tiskové konferenci kromě koronaviru věnovali také chřipkové sezoně v Česku a očkování pro cestovatele.

V noci na pondělí bylo na Bulovku převezeno pět lidí, kteří byli evakuováni z Číny. Podle lékařky Herrmannové se jim daří dobře a jsou bez příznaků. Další testy tak nemocnice plánuje jen při výskytu příznaků, tedy horečky, bolesti svalů nebo kašle. U většiny nemocných se koronavirus projevil do deseti dní. "Dva, co tam byli na podnikové stáži, už posledních 14 dní nechodili do práce, student byl také izolován," uvedla Jágrová k možnému riziku.

Dosud byli umístěni na společných pokojích. "Do hodiny budou přemístěni na prázdné pokoje, budou mít možnost většího pohybu i po chodbě a víc soukromí," uvedla Herrmannová. Pokoje měla nemocnice uzavřené kvůli nedostatku personálu.

Návštěvy mají obecně zakázané, měli ale jednu výjimku. "Mohli vidět jednoho ze své rodiny, navíc šlo o zdravotníka. Ne všichni to využili, protože tu příbuzné ani nemají," uvedla Jágrová. Podle ní musela mít žena ochranný oblek, respirátor a mohla jen mezi dveře.

Podle informací ministerstva zahraničí je asi stovka Čechů, kteří mají zájem se vrátit z Číny. Vláda od neděle 9. února zakázala přímé lety, podle Jágrové se sleduje, kolik Čechů s nimi nyní přilétá. "Vyšetření má smysl jenom v případě, že má cestující nějaké zdravotní potíže. Testovat všechny, kdo vystoupí z letadla, pokud nemají příznaky, tak hrozí, že by vyšetření byla falešně negativní. Ale za dvě hodiny by to mohlo být jinak, proto je důležité je informovat o příznacích a riziku," uvedla hygienička. Cestujícím do Asie, kteří mají přestup na čínských letištích, doporučila nosit po dobu transferu roušku.

Nemocnice Na Bulovce je podle Herrmannové připravena i na případné další případy podezření na koronavirus. Klinika má 100 lůžek, teď jsou obsazená jinými pacienty. "Pokud by bylo třeba, můžeme to řešit operativně," dodala. Další pacienti s podezřeními se nesvážejí na Bulovku, ale jsou v krajských nemocnicích.

Podle lékaře z infekční kliniky Bulovky Milana Trojánka není důvod k panice. "Vypadá to, že onemocnění se šíří lépe než SARS a MERS. Dopad se ale zdá být nižší, protože smrtnost je zatím relativně nízká. U řady pacientů probíhá onemocnění nekomplikovaně," vysvětlil. Podle Trojánka je zatím brzy na posouzení informací o úspěšném vyléčení některých pacientů. "Potřebovaly bychom podrobnější data. Optimističtější bych byl ohledně nového léku z USA," dodal.

Počet nakažených koronavirem v Číně překročil 24.000, počet mrtvých vzrostl na 490. Na virus umírají převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím. Z dosavadních obětí jich 80 procent bylo starších 60 let a přes 75 procent mělo další zdravotní problémy. Nemoci podlehne asi 2,2 procenta nakažených, podle Jágrové je to jen o málo víc než smrtnost u chřipky.