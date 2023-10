Evakuace v Gaze pokračují další den, Izrael popřel útoky na konvoje civilistů

Tel Aviv/Gaza - Izraelská armáda dnes vytyčila další časové okno pro evakuace civilistů ze severu Pásma Gazy, a to mezi 11:00 a 14:00 SELČ. Armádní mluvčí to oznámil na síti X a přiložil jednoduchou mapu s vyznačenou hlavní silnicí, na kterou podle něj izraelské síly nebudou útočit. Izraelci původně k opuštění oblasti severně od údolí Vádí dávali čas do soboty. Armáda podle listu Times of Israel (ToI) také popřela, že by útočila na konvoj evakuujících se palestinských civilistů.

"Pokud je pro vás důležitá bezpečnost vaše a vašich blízkých, vydejte se podle našich pokynů na jih. Buďte si jisti, že vůdci Hamásu se o sebe a své rodinné příslušníky postarali," stojí v arabsky psaném vzkazu izraelské armády.

V Pásmu Gazy žilo před začátkem současného konfliktu 7. října přes dva miliony Palestinců pod autoritářskou vládou islamistického hnutí Hamás. Izrael podle premiéra Benjamina Netanjahua dokončuje přípravy na "rozšíření ofenzivy", "koordinovaný útok ze vzduchu, moře a po souši" a na "další fázi" války s Hamásem. Izraelská armáda hranice Pásma Gazy při minulých konfliktech s Hamásem za posledních 17 let překročila už několikrát.

Součástí příprav na očekávanou pozemní ofenzívu jsou výzvy civilistům k opuštění severu enklávy, čemuž se podle izraelských představitelů snaží Hamás "aktivně bránit". Izrael reaguje na útoky Hamásu proti jeho vojákům i civilnímu obyvatelstvu minulý víkend.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari dnes podle ToI označil za "chybné" zprávy o tom, že by izraelské síly cílily na konvoj evakuujících se palestinských civilistů, o čemž v sobotu s odvoláním na palestinské úřady informoval například list The Wall Street Journal (WSJ). "Tím, kdo cynicky zneužívá vlastní občany a používá je jako živé štíty, je Hamás," řekl Hagari.

Útoky na Gazu mají podle Palestinců přes 2300 obětí, Izrael hlásí 279 mrtvých vojáků

Izraelské nálety a operace v palestinském Pásmu Gazy si vyžádaly už 2329 obětí. Raněno bylo dalších 9714 Palestinců. Údaje podle agentur Reuters a AFP zveřejnilo dnes palestinské ministerstvo zdravotnictví. Není jasné, jaký podíl mrtvých tvoří islamisté z hnutí Hamás.

Od útoku Hamásu minulou sobotu zemřelo nejméně 279 izraelských vojáků. Oznámila to dnes podle agentury Reuters izraelská armáda. Ozbrojené síly Izraele zároveň vyčíslily počet rukojmích držených v Pásmu Gazy na 126 lidí.

V noci na dnešek palestinské zdravotnické úřady informovaly, že za posledních 24 hodin v Pásmu Gazy při izraelských útocích zemřelo 300 lidí, převážně dětí a žen. Server BBC News zase napsal, že Světová zdravotnická organizace (WHO) tvrdě kritizovala izraelskou výzvu k evakuaci nemocnic na severu Gazy. Pro pacienty se to podle WHO může rovnat rozsudku smrti.

Izrael mohutnými nálety reaguje na útoky ozbrojenců z radikálního hnutí Hamás, které si před týdnem vyžádaly přes 1300 životů. Jeruzalém zároveň chystá pozemní ofenzivu v Gaze, kde na území menším než Praha žije kolem 2,3 milionu Palestinců. Vyzval proto více než milion z nich, aby opustili severní část tohoto úzkého pásu při Středozemním moři.

Na tuto výzvu i na fakt, že Izrael Gazu odřízl od dodávek jídla a vody, reagovala kriticky řada mezinárodních činitelů včetně šéfa OSN Antónia Guterrese, který varoval před hrozící katastrofou.

Nyní se k němu přidala i WHO, která kritizovala izraelský "příkaz" k evakuaci 22 nemocnic s více než 2000 pacientů. "Nutit více než 2000 pacientů k přesunu do jižní Gazy...by se mohlo rovnat rozsudku smrti," uvedla v prohlášení. Řada pacientů podle ní potřebuje intenzivní péči, včetně dětí v inkubátorech.

WHO vyzvala Izrael, aby "příkaz" k evakuaci nemocnic okamžitě zrušil.