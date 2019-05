Eurovolební lídři chtějí zákaz dvojí kvality potravin bez výjimek

Praha - Zákaz dvojí kvality potravin by měl podle eurovolebních lídrů platit v Evropské unii bez výjimek. Jan Zahradil (ODS) se postavil proti paušálnímu zákazu jakýchkoli rozdílů ve složení výrobků. Podle něj by to poškodilo firmy i spotřebitele. Vyplývá to reakcí lídrů českých parlamentních uskupení, která letos kandidují do Evropského parlamentu, na anketní otázku ČTK.

Nejstručnější byla se svou odpovědí Dita Charanzová (ANO), která se omezila na jednoslovné "ano". Zákaz dvojí kvality potravin je přitom jedním hlavních témat kampaně hnutí, které reprezentuje. Řada opozičních lídrů vytkla vládní koalici, že kompromisní řešení, které nedávno přijal Evropský parlament, bylo polovičaté. Směrnice pouze upřesňuje, jak by měly postupovat členské státy a za jakých okolností může různé složení výrobků být považováno za zavádějící a zakázané.

Vláda má příští týden projednat novelu o zákazu dvojího značení zboží stejným obalem, má-li v ČR jinou kvalitu než v dalších zemích EU. Opoziční ODS to ústy Zahradila podpořila. "Na druhou stranu nelze paušálně zakázat jakékoli sebemenší rozdíly ve složení výrobků, protože by to poškodilo zákazníky i firmy," uvedl Zahradil.

Jiří Pospíšil (STAN s TOP 09) uvedl, že "vláda Andreje Babiše dělá opak toho, co slibuje na billboardech a letácích" a má prý velkou zásluhu na tom, že EU dvojí kvalitu potravin zcela nezakázala. Také podle Pavla Teličky (Hlas) mohla být vláda v rámci EU efektivnější. Podle Kateřiny Konečné (KSČM) mohou za podobu evropské směrnice také KDU-ČSL a TOP 09.

"Na odstranění tohoto nešvaru (dvojí kvality potravin) pracuje ČSSD od roku 2011 a nehodláme s touto prací přestat, dokud tento problém nezmizí," uvedl sociální demokrat Pavel Poc. Podobně podle Pavla Svobody (KDU-ČSL) je postih producentů potravin za vývoz horší kvality výrobků dlouhodobou snahou lidovců. Jaromír Štětina (ESO) uvedl, že pokud směrnice výrobce potravin neusměrní, bude třeba přitvrdit. Pro zákaz dvojí kvality je jednoznačně Marcel Kolaja (Piráti).

Česko by podle Ivana Davida (SPD) mělo získat zpět právo na kvalitní potraviny, a ne o ně prosit v Bruselu. Vít Jedlička (Svobodní+Radostné Česko) označil za kuriózní Babišův boj proti nekvalitním potravinám s ohledem na to, že z uzenin produkovaných firmami v jeho svěřenském fondu prý "postupně mizí maso".