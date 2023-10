Eurostat: Nezaměstnanost v EU v srpnu klesla na 5,9 procenta, nejnižší byla v ČR

Brusel - Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v srpnu klesla na 5,9 procenta z červencových šesti procent. Oznámil to dnes evropský statistický úřad Eurostat. V České republice míra nezaměstnanosti klesla na 2,5 procenta z červencových 2,7 procenta, byla tak nejnižší v EU, vyplývá z údajů Eurostatu.

V eurozóně se míra nezaměstnanosti v srpnu snížila na 6,4 procenta z červencových 6,5 procenta. Eurostat v dnešní zprávě rovněž odhadl, že v EU bylo v srpnu bez práce 12,837 milionu lidí, z toho 10,856 milionu v eurozóně. Proti červenci se počet nezaměstnaných v EU snížil o 112.000 a v eurozóně o 107.000.

Zpráva Eurostatu také ukázala, že v Česku se v srpnu opět snížila míra nezaměstnanosti ve věkové kategorii do 25 let, a to na 8,5 procenta z červencových 9,6 procenta. V celé EU míra nezaměstnanosti v této věkové kategorii zůstala na 14 procentech.

Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.

V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v srpnu vzrostla o 0,1 procentního bodu na 3,6 procenta, zvýšila se tak druhý měsíc za sebou. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.