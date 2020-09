Europoslanci žádají, aby se EU ohradila proti čínským výrokům

Ilustrační foto - Kandidátka Markéta Gregorová vystoupila 3. března 2019 v Praze na tiskové konferenci k zahájení kampaně Pirátů před volbami do Evropského parlamentu.

Praha - Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová vyzvala šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella, aby se Evropská unie postavila za Česko po výrocích čínského ministra zahraničí. Piráti to dnes uvedli v tiskové zprávě. Na Borrella se obrací i europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), informovala na twitteru. Čínský šéf diplomacie Wang I v pondělí řekl, že předseda českého Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zaplatí vysokou cenu za to, že oficiální cestou na Tchaj-wan porušil princip jedné Číny. Po rychlé reakci české diplomacie by podle Gregorové měla jednat i unie.

Gregorová v otevřené výzvě žádá, aby Borrell dal svým čínským protějškům najevo, co znamená evropská solidarita. "Že vyhrožovat jednomu členskému státu znamená vyhrožovat i všem ostatním. Že jsme skutečně jednotní v rozmanitosti a naším globálním zájmem je podporovat demokracii a svobodu a bojovat proti útlaku," napsala.

Borrell by mě podle ní vytyčit Číně nepřekročitelné hranice a postavit se za unijní hodnoty. Připomíná, že unie kvůli politice jedné Číny nemá s Tchaj-wanem, který Čína považuje za svou vzbouřenou provincii, diplomatické ani formální politické vztahy. "Měli bychom to změnit. Kromě toho bychom měli dále prohloubit naše hospodářské vazby a prozkoumat výhody dohody o volném obchodu mezi EU a Tchaj-wanem," dodala Gregorová.

Gregorová v tiskové zprávě ocenila, že na vyjádření čínského ministra rychle reagovala česká diplomacie. Ministerstvo zahraničních věcí si v pondělí předvolalo čínského velvyslance Čang Ťien-mina a vyjádřilo s výrokem zásadní nesouhlas. Podobně následně reagoval také Peking. Slova čínského ministra odmítl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO) je označil za nemístná a nepatřičná.

Šojdrová ve svém dopisu Borrellovi spolu se slovenským europoslancem Ivanem Štefancem píšou, že neakceptovatelné čínské hrozby v nich vzbudily velké znepokojení. "EU jako společenství demokratických a svobodných států by měla podporovat svobodu a demokracii i ve světě. Tchaj-wan, navzdory více než padesátiletému tlaku ze strany komunistické Číny, dokáže zajistit svým občanům demokracii a prosperitu," napsali.

"My, jako představitelé EU, vás žádáme, abyste vyjádřil protest proti tónu čínské reakce na svobodné rozhodnutí českého předsedy Senátu. Chápeme svobodu člověka a svobodu projevu jako základní pilíře naší společnosti," uvedli Šojdrová a Štefanec. Jasná a včasná reakce podle nich může prokázat, že EU si za svými hodnotami stojí.