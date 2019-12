Europoslanec Zdechovský bude kandidovat na předsedu lidovců

Praha - Europoslanec Tomáš Zdechovský bude kandidovat na lednovém mimořádném sjezdu na funkci předsedy KDU-ČSL. Zdechovský to dnes řekl DeníkuN. Pokud by ve volbě uspěl, je připraven vzdát se mandátu v Evropském parlamentu a vést stranu do sněmovních voleb. Dosavadní předseda strany Marek Výborný se rozhodl skončit kvůli rodinným důvodům, v září mu náhle zemřela manželka.

Lidovcům chce Zdechovský nabídnout konzervativnější pohled soustředěný na ekonomiku, transparentnost a budování značky. "Nekandiduji proti nikomu, ale kandiduji proto, že tu byl zájem ohledně toho, aby se do vedení strany dostaly i jiné tváře. Je třeba rozptýlit to, že v KDU-ČSL existují jen dvě jména, která by to mohla dělat. Dialog je potřeba vést šířeji," řekl serveru Zdechovský.

Stranu by chtěl otevřít lidem, kteří KDU-ČSL běžně nevolí. "Řada lidí si myslí, že nás nevolí homosexuálové. Musím vám říct, že jsem ve svém volebním týmu řadu gayů měl. U některých lidí jsem to ani nevěděl, ale oni jsou konzervativní a podporují nás," uvedl.

Čtyřicetiletý rodák z Havlíčkova Brodu Zdechovský je europoslancem od července 2014. Vystudoval vědu o sociální komunikaci v Římě na Papežské salesiánské univerzitě, studoval také na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Působil také jako mediální poradce na několika ministerstvech. Členem KDU-ČSL je od roku 2006.

O místo předsedy KDU-ČSL by se mohli podle spekulací médií ucházet bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka či předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek. Oba na post kandidovali i letos v březnu. Zdechovský zmínil, že ve straně se hovoří i o nynější první místopředsedkyni Šárce Jelínkové nebo europoslankyni Michaele Šojdrové.