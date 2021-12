Europoslanec: Vlády musí lidem naslouchat

Vlády členských států jsou povinny reagovat na doporučení panelů občanů, nemohou jejich návrhy jen tak přecházet, zdůrazňuje italský europoslanec za Demokratickou stranu Brando Benifei v rozhovoru pro portál EURACTIV.com.

Nacházíme se někde uprostřed projektu Konference o budoucnosti Evropy. Jak hodnotíte dosud odvedenou práci?

Podle mého názoru ta nejdůležitější část Konference ještě nezačala. V první fázi začaly panely řešit daná témata a shromáždily první zprávy obsahující myšlenky, které na panelech zazněly. V tomto bodě jsme právě teď. Teprve poté začne opravdová konference. Mám na mysli situaci, kdy občané v příštím roce přednesou svá doporučení plenárnímu zasedání. Půjde o určitou alternativu k současným politikám EU, kterou nebude možné ignorovat. Nemůžeme si dovolit konzultace s lidmi bez reálného výsledku. A jsme si také vědomi toho, že některé vlády to berou jako slovní cvičení bez jakéhokoli dopadu. Proti tomu přístupu jsou členové pléna. Jeho pracovní skupiny musí poskytnout skutečné závěry, které z té všeobecné debaty vyplynou. To bude to podstatné – proto říkám, že to nejvýznamnější teprve přijde.

Někteří občané se vyjádřili, že během jednání panelů cítili jistý odstup mezi nimi a europoslanci. Co vy na to?

V takovémto demokratickém experimentu platí, že zapojení různých lidí z různých prostředí s sebou nese potřebu sladit odlišné přístupy. Máme tu politiky, kteří jsou připravení zabývat se diskusemi a řešeními jinak, než by to udělali zástupci společenských organizací nebo občané, kteří se nezabývají evropskými záležitostmi profesionálně. Z toho důvodu je zajímavé sledovat, jak to funguje a může fungovat. Je nezbytné, aby politici, kteří představují důležitou část pléna, vyplnili pomyslnou mezeru mezi jimi samotnými a civilními diskutéry tak, aby debata měla smysl. Pokud někdo cítí odstup, rád bych připomněl, že se musíme učit od sebe navzájem. Jsme pořád na začátku. Musíme se naučit bavit stejným jazykem o tomtéž. K tomu je třeba ochota a vůle.

Význačná část námětů od občanů se týká pravomocí členských států. Co byste vzkázal v tomto bodě národním vládám?

Jsem přesvědčený o tom, že konference dá jasně najevo, že potřebujeme reformu dosavadních postupů a vybudování opravdové evropské federální demokracie. Tyto myšlenky je třeba přinést k jednacímu stolu a vlády mají za povinnost reagovat. Nemohou doporučení obyvatel EU jen tak přejít. Je v našem zájmu, abychom měli Evropu, která se bude za své činy daleko více zodpovídat lidem, kteří v ní žijí.