Europoslanci zamítli kandidaturu Goulardové do Evropské komise

Brusel - Výbory Evropského parlamentu dnes zamítly kandidaturu Francouzky Sylvie Goulardové do Evropské komise (EK). Navržená eurokomisařka pro vnitřní trh podle europoslanců nedokázala uspokojivě vysvětlit své finanční aféry z doby, kdy sama působila v europarlamentu. Po rozhodnutí, které je vnímáno jako neúspěch francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, projedná vedení Evropského parlamentu další kroky s budoucí šéfkou komise Ursulou von der Leyenovou. Podle Elysejského paláce se kandidátka stala předmětem politické hry.

Goulardová před členy výborů pro jednotný trh a průmysl předstoupila dnes odpoledne již ke druhému slyšení, které si europoslanci vyžádali po jejím neúspěchu z minulého týdne. Velká část poslanců se po jejím vystoupení shodla, že je Francouzka o své bezúhonnosti přesvědčit nedokázala. Podporu jí hlasitě dávala najevo pouze domovská liberální frakce, která zdůrazňovala její profesionální předpoklady. Ruku pro ni nakonec zvedlo jen 29 zákonodárců, 82 jich bylo proti.

Macronova spojenkyně, o jejíchž odborných kvalitách neměli poslanci zásadnější pochybnosti, narazila kvůli problémům spojeným s dobou, kdy sama působila jako europoslankyně. Goulardová totiž musela europarlamentu vrátit 45.000 eur (1,2 milionu Kč). Nedokázala doložit, že pro ni skutečně pracoval asistent, kterého platila z parlamentních peněz. Někdejší ministryně obrany byla součástí vyšetřování francouzské policie kvůli údajnému zneužívání evropských financí na fiktivní asistenty její někdejší strany, centristického Demokratického hnutí (MoDem).

Elysejský palác dnes reagoval prohlášením, že francouzská kandidátka se stala "předmětem politické hry, která se dotýká Evropské komise ve svém celku". Prezident Macron bude podle Elysejského paláce o záležitosti hovořit s von der Leyenovou a bude se snažit zajistit respektování portfolia, které bylo přiděleno Francii.

Sám Macron později během svého vystoupení v Lyonu vinu za neúspěch Goulardové částečně připsal právě i budoucí německé šéfce komise, která si podle něj Goulardovou ze tří nabízených francouzských kandidátů sama vybrala a slíbila, že pro ni u vedení parlamentních frakcí vyjedná podporu. Francouzský prezident zdůraznil, že na možné komplikace vyplývající ze životopisu bývalé ministryně obrany nastupující šéfku komise výslovně upozornil, dostalo se mu prý ale ujištění, že to nebude problém.

Goulardová se dnes poslance snažila přesvědčit ujištěním, že úřady ji v současnosti oficiálně nevyšetřují. Nechtěla ale slíbit, že odstoupí, pokud by byla formálně obviněna.

Goulardová se stala letos už třetí odmítnutou kandidátkou, což v minulosti nemá obdoby. Kromě liberálů přišly o jednoho navrženého eurokomisaře i dvě další frakce z nejsilnějšího tria. Lidovcům už koncem září neprošel schvalováním právního výboru maďarský kandidát László Trócsányi, socialistům zase Rumunka Rovana Plumbová.

Komentátoři neúspěch Goulardové často vnímají jako součást vyvažování politických sil v nově zvoleném parlamentu a jako jakýsi "trest" pro liberální frakci, která jako jediná dosud problémy s žádným ze svých kandidátů neměla. "Sylvie Goulardová se jednoznačně stala rukojmím národních a evropských politických her. To ukazuje, že od začátku nešlo o její kompetence. Evropskou politiku by neměl diktovat pocit zhrzenosti," napsal na twitteru Macronův spolustraník, europoslanec Stéphane Séjourné. Češka Dita Charanzová z liberální frakce pak doplnila, že odmítnutí Goulardové ukázalo, že podstata někdy nad politikou nezvítězí.

Zástupci lidovecké a socialistické frakce v EP však trvají na tom, že o žádnou "pomstu" se nejednalo a že Goulardová jednoduše neuměla obhájit své kroky. "Francouzská kandidátka na komisařku neuspěla. I přes slušnou kompetenci. Kvůli problémům s využitím veřejných peněz a s vedlejšími příjmy," napsal na twitteru český lidovecký europoslanec Luděk Niedermayer.