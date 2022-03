Europoslanci vyzvali, aby se Ukrajina stala kandidátem vstupu do EU

Brusel - Evropský parlament dnes vyzval orgány Evropské unie, aby pracovaly na přiznání statusu kandidátské země Ukrajině a aby ji začlenily do jednotného unijního trhu. V usnesení přijatém výraznou většinou hlasů europoslanci rovněž požadují, aby EU rozšířila dosud přijaté sankce proti Rusku, které minulý týden zahájilo invazi na Ukrajinu. Ostře přitom odsoudili ruské počínání včetně prohlášení naznačujících možnost použití jaderných zbraní.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí podal žádost o přijetí své země do EU a dnes v projevu k poslancům apeloval na podporu od unie. Skupina lídrů zemí východního křídla EU podpořila myšlenku na rychlé přijetí Ukrajiny, západoevropští politici jsou však zdrženlivější.

Europoslanci v usnesení schváleném 637 hlasy ze 676 hlasujících vyzvali k přiznání statusu kandidáta členství Ukrajině "na základě zásluh" a unijních pravidel. Orgány EU by měly mezitím pokračovat v práci na integraci Ukrajiny do jednotného trhu, požadují poslanci.

Státy EU by také podle rezoluce měly omezit zejména dovoz klíčových surovin poskytujících Rusku příjmy, včetně ropy a zemního plynu. Unie by už v Rusku neměla investovat nové peníze, stejně jako Rusko v unijních zemích. Rusko by mělo být vyloučeno z mezinárodního platebního systému SWIFT a všem ruským bankám by měla být znemožněna účast na evropském finančním systému.

Unijní země již několikrát sankce proti Rusku zpřísnily, k omezení dovozu ropy či plynu nebo k celkovému vyloučení Ruska ze zmíněného systému nesáhly v obavách o dopad na svou ekonomiku.

Zelenského strana byla přijata do skupiny evropských liberálních stran

Strana ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Sluha národa byla přijata do aliance evropských liberálních stran ALDE. Sdružení to oznámilo v dnešním prohlášení. Členem ALDE je i české opoziční hnutí ANO 2011 expremiéra Andreje Babiše.

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, které sdružuje liberální a některé středolevé strany, přijala do svých řad ukrajinský politický subjekt na pondělním mimořádném setkání lídrů jednotlivých stran v reakci na napadení Ukrajiny Ruskem.

"Naši straničtí lídři, společně s naší kanceláří, jsou jednotní v odsouzení a odmítnutí nevyprovokované a neospravedlnitelné vojenské agresi prezidenta (Vladimira) Putina vůči Ukrajině, útoku na suverénní, demokratickou a proevropskou zemi a na naše liberální hodnoty, které jsou nám tak drahé," uvedlo ALDE, které také uspořádalo humanitární sbírku na pomoc Ukrajině.