Europoslanci volají po okamžitém zastavení dodávek plynu a ropy z Ruska

Štrasburk - Osm desítek poslanců Evropského parlamentu dnes vyzvalo k okamžitému zastavení dodávek plynu a ropy z Ruska. Připojili se k otevřenému dopisu, který inicioval europoslanec a bývalý litevský premiér Andrius Kubilius. Dopis podepsalo i několik českých europoslanců.

Zákaz dovozu ropy a plynu z Ruska dnes oznámily Spojené státy a přestat dovážet ruskou ropu chce do konce roku také Británie. Obě země tak chtějí potrestat Rusko za jeho invazi na Ukrajinu. Německo však import ruské ropy nezakázalo s odůvodněním, že by toto opatření způsobilo v zemi chaos. Evropská komise dnes oznámila, že plánuje snížit závislost EU na ruském plynu o dvě třetiny a ukončit závislost na ruských dodávkách plynu nejpozději do roku 2030.

Někteří europoslanci však vyzývají k úplnému a okamžitému zastavení dodávek plynu z Ruska. Podle europoslance Alexandra Vondry (ODS) je plán na snížení závislosti na plynu z Ruska "slabý". "Je to chyba, protože my tímto Rusku oznámíme dopředu, že na něm závisíme, místo toho, abychom to hráli trochu jako poker. Evropa se mentálně nenastavila do světa, který nás teď čeká," řekl ČTK. Českou republiku by podle něj embargo velmi zasáhlo. Dopis, který k němu vyzývá, ale svým podpisem podpořil. Evropa podle něj musí omezit závislost na Rusku.

"Není pochyb, že EU a některé členské státy jsou silně závislé na ruském plynu a dodávkách ropy. (Ruský) prezident (Vladimir) Putin využívá tuto závislost jako nástroj k vyvíjení geopolitického tlaku na Evropu," uvádí se v otevřeném dopise Kubiliuse.

Dopis kromě Vondry podepsalo i několik českých europoslanců, včetně Martiny Dlabajové (ANO), Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), Luďka Niedermayera (TOP 09) a Evžena Tošenovského (ODS). Dlabajová ČTK sdělila, že ruská invaze na Ukrajinu mimo jiné odhalila obrovskou slabinu Evropy, kterou je její závislost na dodávkách plynu z Ruska.

"Podepsala jsem výzvu k (unijnímu) embargu dovozu ropy a plynu z Ruska. Evropa denně platí Rusku za dovoz plynu a ropy zhruba 600 milionů eur. Jeden tank T-72 v Rusku stojí asi 1,5 milionu eur. (To je) přibližně 400 nových tanků T-72 denně od EU pro Vladimira Putina," uvedla na twitteru Šojdrová.

Podporu embargu na twitteru vyjádřil i europoslanec za TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil nebo europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS). "Přestat odebírat ropu a plyn z Ruska musí i EU. Uvědomuji si, že nás to bude hodně bolet, ale každé euro, které Putinovi nyní pošleme, prodlouží válku o další dny a vytvoří mnoho dalších uprchlíků. V důsledku nás to bude stát daleko víc," napsala Vrecionová.

Pro úplný zákaz dovozu ropy i plynu se vyslovila také řada europoslanců na dnešní večerní rozpravě o zdražování energií a manipulacích na trhu s plynem. "Nemyslíte si, že je ruská ropa cítit krví? Jsou tam stopy krve, ať si to přiznáte nebo ne," uvedla švédská poslankyně za liberální frakci Emma Wiesnerová, která vyzvala k embargu na ruský plyn. Europoslanci debatovali i o energetické soběstačnosti. Někteří zmínili, že Evropa by měla znovu zvážit všechny dostupné čisté zdroje energie, včetně jádra.