Europoslanci se bojí zdražení tepla či dopravy, konec klasických aut jim nevadí

Brusel - Zpoplatnění emisí ze silniční dopravy a vytápění budov se stalo mezi poslanci Evropského parlamentu zřejmě nejčastěji kritizovanou součástí bezprecedentního klimatického balíčku, který ve středu představila Evropská komise. Europoslanci dávali najevo obavy z ekonomického dopadu, který může očekávané zdražení paliv a vytápění na lidi mít. Oproti tomu plán ukončit prodej nových aut se spalovacími motory, zavést takzvané uhlíkové clo nebo zvýšit podíl obnovitelné energie velká část zákonodárců přivítala.

Komise přišla s převratným souborem klimaticky šetrných opatření ve snaze splnit emisní cíle, které si EU stanovila k roku 2030. Podle unijních činitelů citovaných bruselským webem Politico se sami komisaři do poslední chvíle nemohli shodnout, zda v dlouhé měsíce připravovaném balíčku nechat vytvoření nového systému emisních povolenek, který patrně zvedne ceny pohonných hmot a vytápění domů.

"V kuchyni někdy bývá horko. Ale lidé jsou nakonec zvědavi na jídlo, které jim předložíte, ne na to, jak se vařilo," připustil na dnešní tiskové konferenci nejednotu komisařů hlavní autor reformy, místopředseda komise Frans Timmermans.

Zda se však právě nové emisní povolenky dostanou až "na talíř", není podle prvních reakcí poslanců zcela jasné.

"Jsem proti, protože je to klimaticky neefektivní opatření, které je zároveň velmi riskantní sociálně a politicky," kritizoval návrh předseda parlamentního výboru pro životní prostředí Pascal Canfin z liberální frakce. S dalšími částmi balíčku přitom souhlasí.

Někteří zákonodárci se obávají, že by mohlo mít zdražení paliv či tepla dopad, který nevyrovná ani nově navržený sociálně klimatický fond. Komise do něj chce nasměrovat čtvrtinu peněz získaných prodejem nových emisních povolenek a poskytnout je lidem nejvíce zasaženým růstem cen.

"Jsme přesvědčeni, že pokud nebude to, co žádáme od našich občanů, spravedlivé, riskujeme katastrofální následky," uvedla šéfka parlamentní skupiny socialistů Iratxe Garcíaová. Její politická skupina, do níž patří i Timmermans, sice obecně balíček podporuje, jeho sociální dopady však podle ní bude třeba lépe vyvážit.

Poslanci z nejpočetnější lidovecké skupiny dali najevo podporu zejména přechodu k elektromobilům. Ty mají podle návrhu komise nahradit auta se spalovacími motory, jejichž prodej bude prakticky nemožný od roku 2035. Zvýšení účtů za dopravu či teplo je však problematické i podle nich. "Nemohou to být rodiny s nízkými příjmy, vlastníci domů ze střední třídy či majitelé aut z venkova bez přístupu k veřejné dopravě, kdo zaplatí nejvyšší účty," uvedla místopředsedkyně lidovecké frakce Esther De Langeová.

Podle evropských zelených nejsou některé návrhy dostatečně ambiciózní a parlament by měl prosadit například ještě vyšší poměr obnovitelné energie na celkovém mixu či konec prodeje aut se spalovacími motory už v roce 2030. "Je v něm stále příliš mezer, výjimek a málo sociální solidarity," uvedla předsedkyně klubu zelených Ska Kellerová.

Mezi největší skeptiky vůči celému souboru návrhů patří evropští konzervativci, podle nichž může například nedomyšlený přechod na obnovitelné energie ohrozit živobytí lidí v uhelných regionech. "Musíme při přechodu ke klimaticky neutrální společnosti myslet na chudší občany, neohrozit pracovní místa v průmyslu a neopomenout venkovské regiony a oblasti závislé na uhlí," prohlásil koordinátor konzervativní frakce ve výboru pro životní prostředí Alexandr Vondra.