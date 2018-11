Štrasburk - Europoslanci dnes schválili nové závazné cíle pro rok 2030 v oblastech obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Soubor předpisů má mimo jiné přispět k ochraně životního prostředí. Na konečném znění energetického balíčku se poslanci předběžně dohodli s Radou EU již v červnu.

Energetická účinnost by se podle odhlasovaných směrnic měla do roku 2030 zlepšit o 32,5 procenta. Podobně by i v této lhůtě měl poměr energie z obnovitelných zdrojů v EU vzrůst minimálně na 32 procent. Cíle mohou být zvýšeny při přezkoumání v roce 2023 v souvislosti s technologickým vývojem. Sníženy však být nemohou.

Zpravodajem v otázce energetické účinnosti je český europoslanec Miroslav Poche (ČSSD). Europoslanci v rámci energetického balíčku také podpořili nový systém správy, který má pomoci k naplnění cílů energetické unie.

Soubor předpisů stanovuje pravidla postupného přechodu od využívání některých biopaliv z potravinářských plodin na biopaliva druhé generace, která jsou vytvářena z nepotravinářských zdrojů a jsou šetrnější k životnímu prostředí. Občané EU budou dále moci vyrábět a skladovat energii z obnovitelných zdrojů pro svou potřebu a přebytek budou moci prodávat.

Zvýšení energetické účinnosti má přispět k ochraně životního prostředí a zlepšit kvalitu vzduchu. Opatření by se také mělo projevit snížením výdajů evropských občanů za energie a pomoci lidem zasaženým energetickou chudobou.