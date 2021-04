Europoslanci projednají společnou reakci EU na Vrbětice

Brusel - Debatu o vyostřeném diplomatickém sporu mezi Českem a Ruskem mají dnes na programu poslanci Evropského parlamentu. Se šéfem diplomacie Evropské unie Josepem Borrellem budou probírat, zda a jak by unijní země měly dále reagovat na zjištění českých tajných služeb o ruské roli ve výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Kromě toho budou hlasovat o zavedení takzvaných covidových pasů. Ráno také parlament oficiálně zveřejní výsledky úterního hlasování o dohodě EU s Británií, kterou patrně podpořila velká většina poslanců.

Europarlament zařadil projednání vrbětické kauzy a následné pře mezi Prahou a Moskvou do širší debaty o současném napětí mezi evropským blokem a Ruskem. V jejím rámci budou poslanci hovořit také o věznění předáka ruské opozice Alexeje Navalného či o nedávných manévrech ruských vojenských sil u hranic s Ukrajinou.

Šéfové hlavních europoslaneckých klubů dali ve společném prohlášení najevo solidaritu s Českem již minulý týden. Na dnešní debatu ve čtvrtek naváže hlasování o rezoluci celého EP. Návrh textu vyzývá členské země EU, aby podpořily Česko koordinovaným vyhošťováním ruských diplomatů podobně jako tomu bylo v případě otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala v roce 2018 v britském Salisbury.

Před odpolední debatou o Rusku proberou poslanci dopoledne návrh na zavedení covidových certifikátů, které mají od léta usnadnit lidem cestování přes hranice. Zákonodárci dávají najevo, že by "covidové pasy" neměly nikoho diskriminovat a že musí zaručovat ochranu osobních dat. Získat bezplatné cestovní osvědčení by podle návrhu Evropské komise měli lidé očkovaní, ti s negativním testem či s protilátkami v těle. Po dopolední debatě budou europoslanci hlasovat o své pozici k návrhu, o němž budou v dalších týdnech vyjednávat se členskými státy. Definitivně by zavedení certifikátů chtěli schválit v červnu.