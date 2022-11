Europoslanci projednají ochranu infrastruktury nebo otázku žen ve vedení firem

Štrasburk - Europoslance dnes čeká na plenárním zasedání ve Štrasburku debata o ochraně kritické infrastruktury či o povinných kvótách na zastoupení žen ve vedení velkých společností, jejichž akcie se obchodují na burze. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell odpoledne vystoupí ohledně vztahů mezi Evropskou unií a Čínou. Evropský parlament si také připomene 70. výročí založení svého předchůdce - Společného shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli.

V dopolední částí plenárního zasedání budou europoslanci jednat o legislativě, která má v EU posílit ochranu kritické infrastruktury. Legislativa mimo jiné reaguje na hrozby takzvané hybridní války a na potenciální útoky na fyzickou i virtuální infrastrukturu. Týkat se má 11 odvětví, mezi kterými jsou energetika, doprava, finanční sektor či zásobování vodou a potravinami.

Evropský parlament se bude zabývat i návrhem na zavedení kvót na zastoupení žen ve vedení velkých veřejně obchodovaných firem. Do července roku 2026 by podle návrhu 33 procent všech vedoucích postů nebo 40 procent výkonných řídících postů měli obsadit zástupci pohlaví, které je v menšině. Návrh obsahuje povinnost pro členské státy zavést sankce pro firmy, které by kvóty nedodržovaly.

Europoslanci také začnou jednat o nových zdrojích příjmů do unijního rozpočtu, například z obchodování s emisními povolenkami či z navrhovaného "uhlíkového cla" na dovoz z nečlenských zemí.

Odpoledne vystoupí na parlamentním plénu šéf unijní diplomacie Josep Borrell ohledně vztahů mezi EU a Čínou. Vedle ekonomických témat bude mluvit o stavu lidských práv v Číně, například ohledně perzekuce etnické menšiny Ujgurů. S europoslanci bude také debatovat o situaci v Íránu, kde lidé od poloviny září demonstrují proti tamními náboženskému režimu.