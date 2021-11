Europoslanci proberou summit z Glasgow, čekají vystoupení Cichanouské

Ilustrační foto - Pohled do prázdného sálu Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Ilustrační foto - Pohled do prázdného sálu Evropského parlamentu ve Štrasburku. ČTK/AP/Jean-Francois Badias

Štrasburk - Představitelé Evropské unie dnes budou v Evropském parlamentu ve Štrasburku diskutovat o závěrech klimatického summitu OSN, který probíhal tento měsíc ve skotském Glasgow. Na pozadí rozhovorů o migrační krizi na bělorusko-polských hranicích dnes před parlamentem vystoupí nejznámější představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská.

Dohoda z Glasgow potvrzuje dlouhodobý cíl vyplývající z pařížské klimatické dohody, jímž je udržet globální oteplování pod hranicí dvou stupňů Celsia oproti předprůmyslové éře, ideálně pak pod úrovní 1,5 stupně. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se zúčastní dnešních rozprav, dříve uvedla, že ujednání s Glasgow pomáhá udržet na živu cíle pařížské dohody, ale že v boji proti klimatickým změnám zbývá udělat ještě "hodně těžké práce".

V Glasgow země souhlasily s postupným odklonem od používání uhlí k výrobě elektrické energie. Téměř stovka zemí se také přihlásila k cíli snížit do roku 2030 úniky metanu do atmosféry o 30 procent oproti roku 2020 a přes stovku světových lídrů se zavázalo zvrátit do roku 2030 úbytek světových lesů.

Po jednáních o závěrech klimatického summitu dnes ve Štrasburku přednese projev Svjatlana Cichanouská, hlavní opoziční kandidátka v loňských běloruských prezidentských volbách, vnímaná jako lídr běloruské demokratické opozice. Její vystoupení následuje krátce poté, co se státy Evropské unie shodly na dalším rozšíření sankcí vůči běloruskému režimu. Již pátý soubor postihů se má mimo jiné dotknout letecké společnosti Belavia, kterou evropští představitelé viní ze zapojení do přepravy migrantů z Blízkého východu k vnějším hranicím EU s Běloruskem. Plán zařadit na sankční seznam dopravce přepravující migranty do Běloruska v úterý potvrdila Evropská komise.

Odpoledne se bude Evropský parlament zabývat také očkováním proti covidu-19 ve světě a situací ve Slovinsku, jehož vláda je v poslední době viněna z vyvíjení tlaku na média. Slovinsko, které je v současnosti předsednickou zemí Evropské unie, bylo také kritizováno za průtahy s jmenováním zástupců do Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO).