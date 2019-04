Štrasburk - Europoslanci ve Štrasburku schválili směrnici, která má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v online prostředí. Právní úprava se rovněž věnuje problematice dvojí kvality výrobků, ale v praxi nevede k jejímu definitivnímu zákazu, jak požadoval pozměňovací návrh. Ten schválen nebyl, což kritizuje řada českých zástupců v Evropském parlamentu (EP).

Pro směrnici hlasovalo 474 poslanců, proti bylo 163 a 14 se hlasování zdrželo. Cílem právní úpravy, která je součástí balíčku s názvem Nová politika pro spotřebitele, je poskytnout lidem transparentnější informace o mechanismu zpracovávání nabídek na online trzích a v internetových srovnávacích službách, jako je například Amazon, eBay, Airbnb či Skyscanner. Těm směrnice ukládá zveřejnit parametry, které určují pořadí nabídek, ve kterém se zobrazí potenciálnímu kupci. Spotřebitelé mají podle nových pravidel také být informováni o tom, od koho výrobky či služby kupují, aby věděli, jak jsou chráněni v případě problému - například když je nutná reklamace.

Směrnice se také věnuje problematice dvojí kvality výrobků, tedy když jsou výrobky s rozdílným složením prezentovány pod stejnou značkou. Upřesňuje, jak by v záležitosti měly postupovat členské státy a za jakých okolností může různé složení výrobků být považováno za zavádějící a zakázané. Případy mají být posuzovány jednotlivě. Po Evropské komisi (EK) dokument požaduje, aby po dvou letech od vstupu směrnice v platnost posoudila aktuální stav a případně navrhla zařazení dvojí kvality výrobků mezi nekalé obchodní praktiky.

Řada českých zástupců, kteří se podíleli na pozměňovacím návrhu, vyjádřila názor, že směrnice se problematice dvojí kvality výrobků nevěnuje dostatečně. Pozměňovací návrh by dvojí kvalitu zařadil mezi nekalé praktiky, dnes ale na plénu neprošel.

"Mohli jsme dnes udělat definitivní tečku za debatami o množství kakaa v čokoládě v Německu a v Česku, bohužel se tak nestalo. Pro mne jako poslankyni zvolenou za ČR je výsledek zklamáním," uvedla poslankyně Dita Charanzová (ANO). "Mrzí mne, že nebyly přijaty pozměňovací návrhy, jichž jsem spoluautorkou, které mohly situaci ještě zachránit," řekla.

Podobně se vyjádřila poslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). "Jako člověk, který téma do Bruselu přinesl a systematickou prací jej z nechtěného dotáhl až do zákonné úpravy, spokojená nejsem," řekla. "Není to úplný zákaz dvojí kvality bez výjimek, jak jsem navrhovala. Naopak, každé podezření na dvojí kvalitu musí složitě posuzovat dozorový orgán, sbírat důkazy, vyjádření výrobců... To v praxi nemůže fungovat. Ještě horší je, že zákon připouští odůvodněné a objektivní faktory, díky kterým výrobci mohou potraviny a další zboží i nadále přizpůsobovat místním chutím, cenovým preferencím a kdo ví čemu ještě," zdůraznila.

Sehnalová chce na zákazu dvojí kvality výrobků spolupracovat s českými úřady tak, aby byla dvojí kvalita zapsána do českého zákona. Domnívá se, že se toto téma už brzy vrátí do evropských institucí.

"Nová pravidla jsou prvním krokem k tomu, že Evropská unie začíná brát obavy občanů střední Evropy vážně. Osobně bych sice uvítal tvrdší postih této nekalé aktivity a jsem zklamán, že příslušný pozměňovací návrh neprošel," řekl poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). "Jsem také rád, že díky tlaku EP mezi zakázané praktiky nově přibude přeprodej lístků na koncerty a sportovní utkání za přemrštěné ceny," dodal.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) uvedlo, že "znění dohodnuté mezi členskými státy a posléze i mezi Radou a Evropským parlamentem vnímá jako citlivý kompromis". "Chtěli jsme přísnější text, a to zejména pro oblast potravin, kde je problém dvojí kvality nejmarkantnější. Nakonec jsme podpořili přijetí úpravy alespoň v dohodnuté podobě, protože i ta přispěje ke zlepšení potírání dvojí kvality zboží na vnitřním trhu," uvedla končící ministryně Marta Nováková (za ANO).