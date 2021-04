Europoslanci patrně schválí obchodní dohodu EU s Británií

Brusel - Definitivní potvrzení obchodní dohody Evropské unie s Británií mají dnes v rukou poslanci Evropského parlamentu. Očekává se, že přes výhrady k některým krokům Londýna smlouvu, která provizorně funguje již téměř čtyři měsíce, bez větších potíží schválí.

Úmluvu, která odbourává většinu celních bariér a usnadňuje obchod mezi sedmadvacítkou unijních zemí a Británií, podepsaly obě strany krátce před koncem roku, na jehož přelomu Británie evropský blok po 47 letech opustila. Většina poslanců uznává, že dohoda usnadňuje život lidem i firmám na obou stranách Lamanšského průlivu.

Při hlasování v klíčových výborech ji v polovině dubna podpořili téměř všichni zákonodárci a většina tak učiní patrně i dnes. V pondělí svůj záměr hlasovat pro oznámil nejsilnější europarlamentní klub lidovců a podobně hovoří zástupci dalších hlavních frakcí.

Výhrady však má řada poslanců k tomu, že Londýn nerespektuje své závazky z předchozí brexitové dohody, zejména její část označovanou jako protokol o Severním Irsku. Ten podle Bruselu porušuje Londýn tím, že odložil zahájení kontrol některého zboží, kterou měl provádět při jeho cestě z Velké Británie do Severního Irska. Tento systém má zabránit vzniku tvrdé hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem, kde v souvislosti s kontrolami roste v poslední době napětí. Evropská komise v polovině března kvůli rozhodnutí odložit zavedení kontrol na říjen zahájila s Británií řízení.

Europoslanci nicméně dávají najevo, že věří v urovnání sporu a nechtějí dohodu blokovat. Státy EU se původně dohodly, že narychlo schválená úmluva bude provizorně platit do konce února, protože však EP požádal o více času na její prostudování a schválení, prodloužily unijní státy tuto lhůtu do konce dubna. Pokud by dnes poslanci se smlouvou nesouhlasili, musely by patrně unijní země její prozatímní platnost opět prodloužit.

Poslanci věnují dnešní dopolední část plenárního zasedání debatě o dohodě, hlasování mají na programu večer. Vzhledem k tomu, že se kvůli pandemii hlasuje elektronicky na dálku, zveřejní EP výsledek až ve středu ráno.