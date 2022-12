Europoslanci odvolali Kailiovou z funkce místopředsedkyně EP

Štrasburk - Europoslanci dnes výraznou většinou odvolali svou řeckou kolegyni Evu Kailiovou z funkce místopředsedkyně Evropského parlamentu. Kailiová, kterou belgičtí vyšetřovatelé podezřívají z korupce, nadále zůstává europoslankyní. K předčasnému ukončení působení Kailiové v jednom ze 14 místopředsednických křesel byla zapotřebí dvoutřetinová většina v europarlamentu, ve kterém je přes 700 poslanců.

"Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování EP rozhodl, že Eva Kailiová už nebude jednou z jeho místopředsedkyň. Rozhodnutí je platné okamžitě," napsala po hlasování na twitteru předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová.

Pro odvolání hlasovalo 625 europoslanců, dva se zdrželi. Proti hlasoval jen chorvatský europoslanec Mislav Kolakušić. Agentuře DPA řekl, že ačkoliv silně věří v boj proti korupci, zároveň ctí presumpci neviny.

"Jedna věc je jasná - vládne tu opakovaná tolerance ke korupci. Korupce podrývá demokracii," řekla dnes později europoslancům ve Štrasburku komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová. "Obvinění jsou extrémně závažná, ačkoliv pokračuje vyšetřování a je tu presumpce neviny. Všem kdo přijímají úplatky: Hanba vám," dodala komisařka.

Hlasování bylo na dnešní program zařazeno na návrh lídrů jednotlivých frakcí EP a Metsolaové, kteří se dnes dopoledne pro odvolání Kailiové vyslovili jednomyslně.

"Složili jsme závazek transparentně sloužit evropskému lidu," uvedla dnes jedna ze členek takzvané Konference předsedů, šéfka Pokrokového spojenectví socialistů a demokratů (S&D) Iratxe Garcíaová Pérezová, která slíbila záležitost vnitřně prošetřit. K této druhé největší frakci v EP má blízko většina zadržených a vyšetřovaných v korupční kauze včetně Kailiové, která je její členkou.

Zbavení Kailiové funkce místopředsedkyně je jedinou přijatelnou reakcí na korupční skandál, uvedla po hlasování frakce S&D na twitteru.

"Pozici místopředsedkyně nemůže zastávat nikdo, kdo čelí takto vážným obviněním z korupce. Její odvolání bylo nevyhnutelné. Musíme teď co nejrychleji vyšetřit, proč existující protikorupční mechanismy selhaly, a zjednat nápravu," uvedl český europoslanec a pirátský člen frakce zelených Marcel Kolaja.

"Korupce je nepřijatelná. Ač je presumpce neviny silný argument, zde musí mít přednost ochrana kredibility parlamentu a evropské politiky," uvedl člen lidovecké frakce a člen TOP 09 Luděk Niedermayer. Lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová uvedla, že připravená přijmout jakákoliv protikorupční opatření či jejich zpřísnění.

Korupční skandál Evropským parlamentem otřásá od pátku. Několik současných či bývalých pracovníků čelí podezření, že výměnou za peněžité i jiné dary sloužili zájmům Kataru. Kailiová byla v pátek mezi osobami, které belgická policie zadržela, a v neděli jí soud prodloužil vazbu. Ona a další lidé jsou obviněni ze zločinného spolčení, korupce či praní špinavých peněz.

Katar o víkendu odmítl jakákoli tvrzení o "špatném počínání katarského státu". Právní zástupce Kailiové dnes uvedl, že se europoslankyně považuje za nevinnou.

Europoslanci mají podobně jako jiní zákonodárci imunitu týkající se zadržení a soudního stíhání. Výjimkou je však případ, kdy je podezřelý přistižen přímo při činu.

Kailiovou vzhledem ke skandálu několik europoslanců vyzvalo, aby se vzdala svého mandátu, napsala agentura Reuters. "Vzhledem k rozsahu korupčního skandálu je to to nejmenší, co od ní můžeme očekávat," uvedla francouzská europoslankyně Manon Aubryová, spolupředsedkyně levicové frakce.

Místopředsedkyně EP Kailiová se cítí nevinná, prohlásil její advokát

Místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kailiová se považuje za nevinnou. S korupčními penězi z Kataru nemá nic společného, řekl řecké televizi Open její advokát. Řecká europoslankyně čelí obvinění z korupce a od pátku je ve vazbě v Belgii. V Řecku jí a její rodině zmrazili majetek. Jakékoliv pochybení odmítá i šéf mezinárodní odborové centrály ITUC Luca Visentini, který byl zadržen v pátek a podmíněně propuštěn v neděli.

"Její postoj je, že je nevinná," řekl televizi advokát Michalis Dimitrakopulos. "S korupčním financováním z Kataru nemá nic společného," dodal. Advokát také odmítl komentovat zprávy tisku, podle kterých policie nalezla v bydlišti jeho klientky velkou částku peněz v hotovosti.

Kailiová byla v pátek mezi zadrženými belgickou policií kvůli vyšetřování údajné korupce ve prospěch jedné arabské země, kterou podle tisku je Katar. V neděli jí soud prodloužil vazbu. Ona a další lidé jsou obviněni ze zločineckého spolčení, korupce či praní špinavých peněz. Mezi lidmi ve vazbě je podle tisku i její partner Francesco Giorgi. Mezi zadrženými byl i Kailiové otec Alexandros, kterého úřady v neděli propustily. Podle advokáta se může vrátit do Řecka, pokud bude chtít.

Kvůli vyšetřování řecké úřady zmrazily Kailiové, jejímu partnerovi i rodině majetek. Dimitrakopulos uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá. Realitní firma, kterou Kailiová založila s partnerem, podle něj ještě neprovozovala žádné podnikatelské aktivity.

"Je mi cizí jakákoliv forma korupce," cituje deník Corriere della Sera šéfa odborové centrály ITUC Visentiniho. Visentini tvrdí, že proti němu nebylo vzneseno "formální obvinění". Soudci mu zakázali komunikovat s obviněnými v případu a musí je informovat o cestách mimo Evropskou unii.

Domnívá se, že ho policie vyšetřovala kvůli spolupráci s nevládní organizací Fight Impunity. Tu řídil bývalý italský europoslanec Pier Antonio Panzeri, kterého vyšetřovatelé podle deníku Corriere della Sera považují za hlavu údajné korupční sítě. Podle Visentiniho byla organizace řádně akreditovaná u Evropského parlamentu, a proto neměl důvod se domnívat, že provádí něco nekalého. "Kdybych byl zkorumpován nebo byl korupčníkem, byly by moje postoje vůči Kataru velmi kladné. Místo toho jsem v předchozích dnech uvedl, že reformy uskutečněné touto zemí byly zcela nedostatečně," uvedl Visentini.