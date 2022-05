Europoslanci navrhli reformu voleb do Evropského parlamentu

Štrasburk - Evropský parlament dnes schválil návrh reformy evropských voleb, jejímž cílem je sjednotit způsob výběru europoslanců v jednotlivých členských státech, zavést celoevropský volební obvod a dát občanům možnost mluvit do výběru šéfa Evropské komise. O europarlamentní legislativní iniciativě bude nyní jednat členské země unijního bloku. Na nový volební proces a dodržování předpisů by měl podle představ europoslanců dohlížet nově vytvořený Evropský volební úřad.

Členské země mají, pokud jde o výběr europoslanců, různá národní pravidla. Smyslem dnes schválené iniciativy je tato pravidla sjednotit a také určit jednotné datum konání evropských voleb. Podle návrhu EP by celá unie volila společně v Den Evropy, tedy 9. května. Občané EU by mohli volit v kterémkoliv členském státě, a to i korespondenčně.

Europoslanci navrhují, aby každý volič v eurovolbách disponoval dvěma hlasy: prvním jako dosud v národním a druhým v celoevropském volebním obvodu, v němž by kandidátky sestavovaly a nabízely jednotlivé evropské politické strany. Tímto způsobem by se volilo 28 dodatečných poslanců, přičemž lídr stranické celoevropské kandidátní listiny by byl zároveň kandidátem této politické skupiny na předsedu Evropské komise.

Na kandidátních listinách by museli být rovným způsobem zastoupeni muži a ženy. Iniciativa proto zmiňuje kvóty nebo takzvané střídavé kandidátní listiny, na nichž se mužští a ženští uchazeči o parlamentní křesla střídají.

Pro návrh hlasovalo 331 z 640 přítomných europoslanců. Proti jich bylo 257 a 52 se hlasování zdrželo. Nyní ho bude posuzovat Rada EU, tedy orgán reprezentující vlády členských zemí, je třeba souhlas všech hlavních měst. Příští volby do EP se budou konat v roce 2024.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová v pondělní rozpravě uvedla, že komise návrh legislativní iniciativy plně podporuje. Reforma způsobu výběru europoslanců figurovala na seznamu doporučení, která vznesli občané během nedávno skončené Konference o budoucnosti Evropy. Podle Jourové by tato doporučení měla být respektována.

Pokuta Polsku kvůli spornému soudnímu orgánu dosáhla 160 milionů eur

Pokuta, kterou loni Soudní dvůr Evropské unie udělil Polsku za nedodržení jeho verdiktu ohledně sporného justičního orgánu, už dosáhla 160 milionů eur (čtyř miliard korun). Europoslancům ve Štrasburku to dnes řekl eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders. Pokutu ve výši jeden milion eur denně má Polsko platit do doby, než se podřídí příkazu unijního soudu a zastaví činnost disciplinární komory polského nejvyššího soudu. Varšava pokutu platit nechce a nechala ji přezkoumat ústavním soudem.

"Teď tady máme pokutu v celkové částce 160 milionů eur, dokud v Polsku nenastane pozitivní vývoj," řekl Reynders. "Fakt, že v Polsku to nyní směřuje k reformě disciplinárního řízení, je dobrý krok vpřed... Nakonec ale rozhodne to, do jaké míry zákon bude odrážet požadavky vytyčené Soudním dvorem," dodal.

Spor Bruselu a Varšavy se týká disciplinární komory nejvyššího soudu, jejímž úkolem je řešit kázeňské prohřešky polských soudců. Podle kritiků je ale nástrojem vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) k odstranění nepohodlných soudců. Polský prezident Andrzej Duda v únoru oznámil, že do Sejmu poslal novelu zákona o nejvyšším soudu, která tento orgán ruší, namísto ní má vzniknout nová komora. Zatím není jasné, zda unijnímu soudu bude úprava stačit - někteří odborníci tvrdí, že novela podstatu problému neřeší.

Kromě pokuty týkající se soudní disciplinární komory loni Soudní dvůr EU vyměřil Varšavě i pokutu za nedodržení rozhodnutí o dočasném zastavení těžby v polském hnědouhelném dole Turów u hranic s Českem. Polský generální prokurátor a ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro se kvůli pokutám obrátil na polský ústavní soud s tvrzením, že unijní soud překročil svoje pravomoci stanovené smlouvami o fungování EU. Ústavní soud zatím o jeho podání nerozhodl.