Europoslanci napodruhé schválili reformu emisního trhu

Brusel - Evropský parlament dnes na druhý pokus schválil reformu systému emisních povolenek, na níž se nezvykle rozdělení zákonodárci neshodli na předchozí červnové schůzi. Podle odsouhlaseného návrhu má bezplatné přidělování povolenek postupně skončit v letech 2027 až 2032.

Nová povinnost platit za emise z vytápění budov by se měla vztahovat pouze na komerční budovy a nikoli na všechny stavby, jak původně navrhovala Evropská komise. Do roku 2030 by měla podle poslanců EU odbourat 63 procent emisí, které produkovaly sektory pokryté povolenkovým systémem v roce 2005.

O konečném znění reformy budou europoslanci od podzimu vyjednávat s členskými státy, jejichž pozici bude koordinovat české předsednictví.

Emisní reforma je klíčovou součástí před rokem navrženého balíčku, kterým chce komise nasměrovat EU ke splnění emisních cílů pro rok 2030. Evropští zákonodárci se napoprvé neshodli na tempu rušení bezplatných povolenek na vypouštění emisí pro některá odvětví. Pravice včetně nejsilnější lidovecké frakce je chtěla odložit na pozdější dobu, kvůli čemuž pak levicoví europoslanci celý návrh odmítli. Nyní schválili kompromisní návrh většinou 439 hlasů ze 628 hlasujících.

Součástí schváleného textu je také možnost, aby Brusel účinněji zasahoval do fungování emisního trhu v případě výrazného růstu cen povolenek. Poslanci navrhli komisi, aby připravila pravidla omezující přístup spekulantů k nákupu a prodeji povolenek.