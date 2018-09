Bratislava - Na Slovensku přetrvávají obavy z korupce, která podkopává principy právního státu. Navzdory výměně vlády se v praxi mnoho nezměnilo. Po dvoudenní misi skupiny poslanců Evropského parlamentu v zemi pod Tatrami to novinářům řekla šéfka delegace Sophie in ‘t Veldová z Nizozemska. Nepřímo také kritizovala nové angažmá bývalého slovenského policejního prezidenta Tibora Gašpara, který rezignoval po dosud nevyšetřené vraždě novináře Jána Kuciaka a začal působit jako poradce slovenské ministryně vnitra i českého ministra vnitra.

"Zpozorovali jsme jisté záležitosti, které nás naplňují obavami. Jsou zde náznaky korupce, což podkopává atributy právního státu. Lze pozorovat chybějící proaktivní přístup k odhalování korupce," uvedla in ‘t Veldová.

V pořadí druhou misi na Slovensku absolvovali europoslanci po vraždě Kuciaka a jeho partnerky, která podle prokuratury souvisela s investigativní práci novináře. Kuciak se naposledy věnoval napojení blízkých spolupracovníků bývalého slovenského premiéra Roberta Fica na podnikatele označovaného médii za blízkého mafii. Fico v zájmu řešení politické krize po Kuciakově vraždě rezignoval, v nové vládě ovšem zůstala většina ministrů Ficova kabinetu.

"Na Slovensku sice existuje snaha řešit situaci, ale není zde jednoznačná snaha distancovat se od toho, co se stalo v minulosti. Propojení na organizovaný zločin je třeba potrestat," řekla in ‘t Veldová.

Europoslankyně také kritizovala skutečnost, že představitelé slovenských institucí po vynuceném odchodu z funkce přejdou na jinou pozici. "Jsou to stejní lidé, kteří se objevují na scéně. Je třeba udělat tlustou čáru za minulostí," uvedla.

Například bývalý slovenský policejní prezident Gašpar, jehož odchod z funkce šéfa policie požadovali i demonstranti během mohutných protestů po Kuciakově vraždě, se po rezignaci stal poradcem ministrů vnitra na Slovensku i v Česku.

In ‘t Veldová také poukázala na možné zapojení Bratislavy do únosu bývalého vietnamského komunistického funkcionáře Trinh Xuan Thanha z Německa do vlasti. Slovensko poskytlo vietnamské vládní delegaci, která se v Bratislavě setkala s tehdejším slovenským ministrem vnitra Robertem Kaliňákem, vládní letoun na cestu z Prahy do Bratislavy a následně ze slovenské metropole do Moskvy. Kaliňák, který již není ministrem v současné vládě Petera Pellegriniho, vědomé zapojení Slovenska do možného únosu Vietnamce odmítl.

Ze Slovenska se delegace europoslanců přesune na podobnou misi na Maltu, kde byla loni zavražděna reportérka Daphne Caruanová Galiziová.