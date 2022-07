Europoslanci jsou v podpoře jádra a plynu rozděleni

Štrasburk (Francie) - Velmi napínavou podívanou slibuje tento týden hlasování Evropského parlamentu (EP) o zařazení jádra a zemního plynu mezi takzvané zelené investice. Poslanci, kteří mají možnost zamítnout takzvanou taxonomii podporovanou většinou států včetně České republiky, jsou dva dny před hlasováním rozděleni na dvě podobně velké skupiny a očekávají velmi těsný výsledek. Krátce před klíčovou volbou k nim promluví český premiér Petr Fiala, který by podle informací ČTK mohl taxonomii přímo podpořit.

Zařazení jádra a plynu mezi takzvané přechodové zdroje energie navrhla v únoru Evropská komise (EK) s cílem přesvědčit investory, že se do nich vyplatí vložit peníze. Komise tím vyšla vstříc požadavkům velké skupiny unijních zemí včetně Francie, Německa, Polska nebo Česka, které chtějí využívat jeden či oba zdroje jako náhradu za uhlí nebo ropu. Ty chce EU v rámci cesty ke klimatické neutralitě z energetického mixu co nejdříve vyřadit.

Europoslanci z početně silných frakcí socialistů a zelených ovšem prosazují zamítnutí taxonomie, k němuž je potřeba více než polovina ze všech 705 členů EP.

"Nechceme, aby dostaly jádro a plyn zelenou nálepku," řekl ČTK šéf daňového výboru europarlamentu Paul Tang. Nizozemský člen socialistické frakce prohlásil, že z přijetí taxonomie nebude profitovat Česko a další menší státy, ale pouze Francie a Německo. "V Česku například nejsou hlubinná úložiště odpadu, takže se na Česko nebude taxonomie vztahovat," soudí s odkazem na požadavek, aby státy zbudovaly do poloviny století pod zemí sklady vyhořelého jaderného paliva.

Odpůrcům pravidel se rovněž nelíbí, že je komise připravila bez podrobnějších konzultací s poslanci či veřejností. EK využila systém přenesené pravomoci, v němž má ve výjimečných případech možnost vydávat normy, které státy a parlament neschvalují, ale mohou je zamítnout.

Tang přiznal, že jeho frakce nebude při hlasování jednotná a někteří poslanci taxonomii podpoří. Učinit to hodlá jediná česká členka socialistické frakce Radka Maxová, která stejně jako téměř všichni další čeští europoslanci hovoří o tom, že jsou pravidla v českém zájmu. "Neschválení by znamenalo, že žádné investice do plynu a jádra by taxonomii nebyly uznány. To se mi zdá jako malý pragmatický výsledek," zdůvodnil svou podporu pro taxonomii například poslanec nejsilnější lidovecké frakce Luděk Niedermayer.

Rozdělené jsou však vedle socialistů i kluby, které s ohledem na linii vlád svých zemí většinově taxonomii podporují, mezi nimi právě lidovci či třetí nepočetnější liberálové.

"Potřebujeme energetická řešení pro celou společnost, současná taxonomie je špatně připravená,“ prohlásila například německá liberální místopředsedkyně EP Nicola Beerová.

Odpůrci taxonomie slavili malé vítězství už při červnovém hlasování ve dvou klíčových parlamentních výborech, které odmítnutí pravidel podpořily poměrem hlasů 76 ku 62. Ke konečnému úspěchu nyní potřebují 353 hlasů. S ohledem na zajištění co největší účasti při hlasování rozhodlo vedení parlamentu o tom, že se o návrhu bude rozhodovat ve středu, ačkoliv původně byl na programu ve čtvrtek, kdy bývá obecně během posledního dne schůze ve Štrasburku přítomno méně zákonodárců.

Hlasování tak přímo naváže na projev českého premiéra, který patří k zastáncům taxonomie a bude mít možnost na poslední chvíli vyzvat poslance k její podpoře. Podle zdrojů ČTK ovšem diplomaté z mnoha členských zemí už přesvědčují "své" europoslance k tomu, aby se k jádru a plynu postavili vstřícně.