Europoslanci jasnou většinou odsoudili Babišův střet zájmů

Štrasburk/Brusel - Evropský parlament dnes jasnou většinou hlasů odsoudil střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Právně nezávaznou rezoluci, která vyzývá orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert, podpořilo 505 zákonodárců. Proti bylo 30 europoslanců a hlasování se jich zdrželo 155. Před rokem podobné kritické usnesení podpořilo 510 poslanců a proti se jich vyslovilo 53. Babiš dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů. Dnes premiér uvedl, že je rezoluce zasahováním do vnitřních věcí Česka a poslanci se snaží ovlivnit říjnové sněmovní volby v zemi.

"Je to pokračování zasahování EP do vnitřních záležitostí ČR. My jsme svrchovaná země a je tady politický souboj. Budou volby a EP se snaží ty volby ovlivnit. No a samozřejmě ta iniciativa přichází z české opozice, která to tam (v EP) organizuje," řekl dnes v Olomouci novinářům Babiš, který dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.

Babiš novinářům řekl, že schválenou rezoluci ještě detailně neprostudoval. "Pokud mám informaci, tak tam jsou i lži a pomluvy ohledně České republiky a českého státu. Předpokládám, že to ministři nastudují a stejně jako minule budou reagovat," podotkl Babiš, podle kterého je nepřístupné, aby "někdo z EP" hodnotil českou justici nebo jiné instituce. "Je to jenom politický boj, nic jiného," dodal Babiš.

Výsledky středečního večerního hlasování dnes na parlamentním plénu oznámila místopředsedkyně EP Dita Charanzová, která spolu s dalšími poslanci zvolenými za Babišovo hnutí ANO hlasovala proti. Spolu s nimi nesouhlasil s deklarací tucet europoslanců hnutí Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána či pět členů nacionalistické frakce EP včetně poslance české SPD Hynka Blaška. Jeho kolega Ivan David se hlasování zdržel.

Usnesení podpořila drtivá většina europoslanců z nejsilnějších skupin evropských lidovců a socialistů včetně jejich českých členů. Pro byly také téměř tři desítky zákonodárců ze skupiny liberálů, do níž v EP patří i Babišovi poslanci. Jednomyslně pro rezoluci hlasoval klub evropských zelených včetně tří českých pirátských europoslanců.

Pro byla i značná část konzervativců, mezi něž se řadí čeští občanští demokraté. Ti ovšem nehlasovali jednotně - zatímco Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová návrh podpořili, Jan Zahradil a Evžen Tošenovský se zdrželi hlasování. Podobně učinila i jediná komunistická europoslankyně Kateřina Konečná, jejíž levicová frakce byla jinak takřka jednomyslně pro rezoluci.

Schválený text je reakcí na dubnové zveřejnění konečné auditní zprávy Evropské komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i poté, co jej vložil do svěřenských fondů. Firma proto nemá podle komise nárok na dotace ze strukturálních fondů EU. Babiš s tímto závěrem nesouhlasí a tvrdí, že převedením firmy do fondů vyhověl českému zákonu o střetu zájmů.

Europoslanci v usnesení mimo jiné vyzývají české úřady, aby ochránily peníze českých daňových poplatníků a přiměly Agrofert vrátit všechny neoprávněně vyplacené dotace. Česko by mělo vytvořit spravedlivější a zcela transparentní systém rozdělování unijních dotací, míní evropští zákonodárci. Dosavadní pravidla podle nich neumožňují zjistit konečné příjemce dotací a vedla k "vytvoření a růstu rozsáhlých oligarchických struktur".

Babiše poslanci vyzývají, aby střet zájmů vyřešil tím, že se buď vzdá funkce, nebo zpřetrhá veškeré vazby na Agrofert.

Evropská komise by zase podle poslanců neměla váhat s využitím nového pravidla umožňujícího zastavit přísun dotací v případě porušování principů právního státu. Poslanci také chtějí, aby se stejná pravidla pro konflikt zájmů týkala vedle strukturálních fondů také přímých zemědělských dotací. Agrofert patří k jejich největším příjemcům a jejich audit v ČR komise zatím neukončila.

"Všechny důkazy, které máme k dispozici, poukazují na závažné systémové nedostatky v České republice, které je potřeba naléhavě řešit. Očekáváme, že komise přijme jasná opatření jak k nápravě následků minulých případů, tak k tomu, aby se zabránilo, že budoucí čeští ministři nebo předsedové vlád budou ovlivňovat přidělování finančních prostředků EU ve prospěch společností, které patří jejich rodinným příslušníkům nebo jim samotným," uvedla k přijatému textu jeho hlavní autorka, německá předsedkyně kontrolního výboru EP Monika Hohlmeierová.

Agrofert: Rezoluce EP je zásahem do podnikatelského prostředí Rezoluce Evropského parlamentu je bezprecedentním zásahem do podnikatelského prostředí v ČR, diskriminuje vybranou skupinu firem a ohrožuje pracovní místa. ČTK to sdělil mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka. Firma dále odmítá možnost střetu zájmů Babiše a společnosti. Babiš byl vlastníkem koncernu do roku 2017, kdy kvůli zákonu o střetu zájmů vložil akcie svých firem do svěřenských fondů. Firma pak na konci května oznámila, že Babiš bude u Agrofertu a jeho dceřiných firem zapsaný jako koncový příjemce výhod. Evropský parlament dnes jasnou většinou hlasů odsoudil střet zájmů českého premiéra. "Schválené usnesení je pouze politickou proklamací. Nemá žádnou právní váhu. Na druhou stranu je bezprecedentním zásahem do podnikatelského prostředí v České republice, do svobodného trhu a do rovných podmínek pro podnikání. Účelově diskriminuje pouze jednu vybranou skupinu firem a ohrožuje pracovní místa tisíců jejich zaměstnanců," uvedl mluvčí. Babiš pak podle něj učinil všechno, co po něm zákon o střetu zájmů požaduje - vložil akcie firem do svěřenských fondů a Agrofert neřídí a neovládá. "Pokud Agrofert čerpá nějakou veřejnou podporu, děje se tak vždy plně v souladu se zákonem. Firma vždy splnila všechna požadovaná kritéria, což je ve všech případech potvrzeno opakovanými kontrolami příslušných úřadů," doplnil. Firma prohlašuje, že dotace nečerpá neoprávněně, ani z nich nežije nebo na nich není závislá. "Dle aktuální verze auditu Evropské komise jsou podle veřejně dostupných informací předmětem dalšího zkoumání a upřesňování kvůli údajnému střetu zájmů z původního počtu přibližně 100 dotací pro všech 220 firem koncernu už pouze tři dotace s vyplacenými prostředky ve výši 3,1 milionu korun," uzavřel mluvčí.