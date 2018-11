Brusel - Několik otázek souvisejících s přístupem Evropské komise ke stížnostem české organizace Transparency International na možný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše dnes někteří europoslanci směřovali na komisařku pro regionální politiku Corinu Cretsuovou. Ta na jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu, věnovanému především stavu unijního rozpočtu v roce 2017, reagovala kromě jiného poznámkou, že debata o možných zneužíváních unijních fondů by měla být co nejméně zpolitizovaná.

"Tato kauza nabyla zcela nových rozměrů v posledních týdnech, pro nás je důležitější než kdy dříve znát přesný názor Evropské komise, tedy problému střetu zájmů a legitimity čerpání dotací," uvedl v diskusi například český europoslanec Miroslav Poche (ČSSD). Připomněl také výrazný vzrůst Babišova majetku přes to, že premiér nyní oficiálně neovládá žádnou firmu.

V dopředu připravených písemných odpovědích na zaslané otázky Cretsuová členům výboru sdělila, že EK už dostala z Česka všechny potřebné podklady a nyní vyhodnocuje, zda platby společnostem patřícím do holdingu Agrofert byly v souladu se všemi pravidly, včetně těch o konfliktu zájmů. Upozornila také, že komise nyní ve věci neprovádí "vyšetřování", ale snaží se zjistit všechna fakta. Podobně europoslancům v úterý podle informací ČTK odpoví také generální tajemník EK Martin Selmayr.

Europoslanci z výboru se komisařky dopředu písemně ptali, jak příslušné ředitelství EK naložilo s podněty, které kvůli kauze Čapí hnízdo do Bruselu poslala česká pobočka organizace Transparency International (TI). Podle ní je premiér Andrej Babiš vůči svěřenským fondům, do kterých Agrofert vložil, v pozici, která mu umožňuje přímo či nepřímo Agrofert ovládat. Babiš to odmítá.

Německá europoslankyně za Pirátskou stranu Julia Redaová problém Babišova konfliktu zájmů označila v diskusi za velmi důležitý. "Musím říci, že úplně nesouhlasím s tím, že prevence je na členských státech," upozornila. Svou roli kromě zemí mají také subjekty EU, včetně komise. Cretsuové se zeptala, o čem přesně s Babišem hovořila na své schůzce na počátku září.

"Je škoda, že toto téma se politizuje a že jsou zmiňovány konkrétní kauzy," podotkla v reakci na europoslanecké proslovy komisařka. V Česku podle ní kohezní fondy a fondy regionálního rozvoje fungují dobře. Její zářijová schůzka s Babišem, na které byli i další kolegové z aparátu komise, se podle ní týkala zlepšení implementace programů a diskusí o budoucím víceletém finančním rámci po roce 2021.

Bart Staets, belgický europoslanec za Zelené, ve svém vystoupení poznamenal, že stížnost TI neukazuje na nějaký obyčejný případ. "Je to možný konflikt zájmů předsedy vlády a společnosti, která na příspěvcích získala miliony od EU. Pokud to tak je, porušuje to příslušná finanční pravidla," zdůraznil. Upozornil na situaci, kdy porušování unijních pravidel kontrolují členské země EU. "Ale v tomhle případě je členský stát vedený někým, kdo by mohl být v konfliktu zájmů," řekl Staets.

Podle jeho názoru jde proto o víc než o obvyklou stížnost na porušení unijních pravidel a věcí by se měl zabývat Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Právě ten už vyšetřoval Babišovu kauzu Čapího hnízda a na základě výsledků jeho šetření komise doporučila ČR o proplacení této dotace vůbec nežádat.

Místopředsedkyně výboru Martina Dlabajová (za ANO) dnes po jednání výboru o stížnosti TI pro ČTK uvedla, že komise v této věci postupuje zcela standardním způsobem. "Nejedná se o vyšetřování, protože Evropská komise nemá pravomoc nahrazovat soudní orgány členských států. Komise nyní prověřuje data, která od ČR dostala. Někteří mí kolegové očividně nerozumí nebo nechtějí rozumět procedurám a pravidlům," doplnila.