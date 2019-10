Europoslanci chtějí záruku, že Jourová ohlídá i vládu práva v ČR

Brusel - Na otázky spojené s premiérem Andrejem Babišem se bude muset připravit navržená česká místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová před slyšením v Evropském parlamentu. Členové dvou parlamentních výborů sdělili ČTK, že se jí během takzvaného grilování příští pondělí hodlají ptát na to, zda dokáže nezávisle dohlížet na dodržování vlády práva v Česku. Bavit se chtějí také o jejích plánech na změny volebních pravidel pro příští evropské volby.

Jourová má mít od listopadu v nové Evropské komisi na starosti evropské hodnoty a transparentnost. Její nastávající šéfka Ursula von der Leyenová pod tyto pojmy zařadila například dohled nad právním státem či nezávislostí médií. Někteří evropští poslanci dali už dříve najevo obavy kvůli příslušnosti Jourové k Babišovu hnutí ANO a připomínali možný střet zájmů českého premiéra, který řeší EK.

"Musí být zcela jasné, že (Jourová) nebude přehlížet jakoukoli kritiku pokud půjde o respektování vlády práva v České republice," uvedl německý europoslanec Damian Boeselager z výboru pro ústavní záležitosti (AFCO). Jeho členové budou spolu s poslanci z výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) během tříhodinového slyšení klást Jourové otázky spojené s jejím portfoliem.

Jourová podle Boeselagera na rozdíl od řady českých europoslanců "nikdy nahlas neoponovala Babišovi a tudíž si dokázala udržet pozici eurokomisařky". Česká eurokomisařka ovšem v končícím pětiletém období prokázala, že dokáže být nezávislá na české vládě. Nyní by měla europarlament přesvědčit, že v tomto trendu bude pokračovat, doplnil člen parlamentní skupiny zelených.

Někteří další poslanci považují práci Jourové jako komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovná práva mužů a žen za záruku toho, že dokáže dbát i na vládu práva a transparentnost úřadů.

"To je v zásadě dobrá příprava pro pozici místopředsedkyně pro evropské hodnoty a transparentnost," uvedla rakouská členka výboru LIBE Karoline Edtstadlerová s tím, že sledovala práci Jourové velmi podrobně a neměla k ní zásadní výhrady. Česká eurokomisařka se však stejně jako ostatní kandidáti bez ohledu na dosavadní působení dočká podrobného dotazování a nemá předem zaručen úspěch při slyšení, dodala poslankyně evropských lidovců.

Podle Boeslagera však měla Jourová v některých oblastech svého portfolia rezervy a nedokázala například přesvědčit členské státy o přijetí zásady zaručující větší zastoupení žen ve vedení podniků. "Proto po ní budu chtít, aby byla v příštích pěti letech pevnější ve svých ambicích týkajících se každé z jejích oblastí, evropských hodnot, transparentnosti, vlády práva či ústavních záležitostí," řekl německý politik.

Slyšení Jourové potrvá stejně jako u ostatních kandidátů tři hodiny a poslanci budou mít k dispozici 25 otázek.

Jedním z témat, která budou chtít otevřít, bude i systém příštích evropských voleb. Koordinaci jeho přípravy mezi jednotlivými unijními institucemi bude mít Jourová rovněž na starosti. Letos voliči už před hlasováním věděli, který kandidát by podle představ evropských politických skupin měl stanout v čele "unijní vlády", tedy Evropské komise. Systém takzvaných spitzenkandidátů však lídři členských států následně nerespektovali, kritizoval jej kromě jiných i Babiš. EP by proto rád docílil do příštích voleb závazných úprav ve volebním systému, přičemž některé strany chtějí, aby se přinejmenším část poslanců volila na základě společných nadnárodních kandidátek.

"Očekávám, že to paní Jourová bude brát jako jednu ze svých priorit, která povede k posílení evropské demokracie," sdělil ČTK další německý člen výboru AFCO Daniel Freund.