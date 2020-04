Europoslanci chtějí, aby EU rychle a výrazně pomohla ekonomikám

Brusel - Evropská unie by měla urychleně přijít s robustním plánem na obnovu ekonomik stižených koronavirovou krizí. Shodli se na tom dnes poslanci Evropského parlamentu na úvod mimořádné plenární schůze, během níž budou schvalovat balíček návrhů Evropské komise určený na okamžitou pomoc zdravotnictví, zasaženým firmám či zranitelným lidem. Podle některých europoslanců by EU měla rychlými kroky odčinit své zaváhání z počátku šíření nákazy.

"Evropa by se měla omluvit, ale omluva nestačí. Víme, že budeme potřebovat více, mnohem více. Protože zítřejší svět bude vypadat úplně jinak než svět včerejší," prohlásila na úvod debaty předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Německá politička již dříve uvedla, že EU selhala v době, kdy se Itálie začala uzavírat do karantény a ostatní země ani Brusel jí nepřispěchaly na pomoc.

Komise chce prorůstové investice začlenit do příštího sedmiletého rozpočtu, jehož upravený návrh hodlá předložit do konce dubna. Podle von der Leyenové však budou státy potřebovat mnohem více peněz, než obsahují dosud přislíbené či schválené kroky. Země EU se zatím dokázaly shodnout na využití úvěrů ze záchranného fondu eurozóny ESM, garancí Evropské investiční banky či podpory EK pro krátkodobé zaměstnávání, v otázce dalších možných kroků jako je společné sdílení dluhu však nejsou jednotné.

Podle zástupce nejsilnější poslanecké frakce lidovců Estebana Gonzálese Ponse by unie mohla dřívější selhání odčinit rychlou domluvou na rázné pomoci při boji s hospodářskými následky pandemie. Musela by však začít fungovat efektivněji. "Čína postaví jednu nemocnici za stejnou dobu, za níž se Evropská rada stihne nanejvýš svolat," konstatoval španělský poslanec.

Jeho krajanka a šéfka frakce socialistů v Evropském parlamentu Iratxe Garcíaová podotkla, že stejně důležitý jako rychlost bude i objem peněz, které státy EU na solidární pomoc vyčlení.

"Nestačí navýšení rozpočtu, musíme vytvořit skutečnou investiční strategii a plán pomoci pro klíčové sektory, abychom zajistili budoucnost Evropy," uvedla levicová politička. EK odhaduje, že státy mohou potřebovat až tři biliony eur (54 bilionů Kč), dosavadní stimuly však nabízejí celkově sotva čtvrtinu.

Podle české zástupkyně liberální frakce Dity Charanzové je důležité, aby návrhy týkající se okamžité pomoci odstranily zbytečnou administrativu, díky čemuž by jednotlivé země mohly dostat peníze co nejrychleji. "Členským zemím umožníme využít dnešní rozpočet do posledního eura k boji s pandemií," uvedla Charanzová k návrhu, podle něhož budou moci státy použít pro zdravotnictví a pomoc firmám nevyčerpané kohezní peníze z víceletého rozpočtu končícího letoškem.

Vedle tohoto návrhu umožňujícího větší pružnost ve využití zdrojů ze strukturálních fondů budou poslanci hlasovat také o uvolnění tří miliard eur na pomoc zdravotnictví včetně nákupů testovacích sad. Očekává se, že schválí rovněž finanční pomoc pro nejzranitelnější skupiny obyvatel.

V bruselském plenárním sále EP se stejně jako při březnovém jednání sešlo v důsledku koronavirových omezení jen několik desítek politiků, hlasovat proto budou opět na dálku e-mailem.

Vzhledem k časové náročnosti tohoto postupu dnes dojde pouze na hlasování o pozměňovacích návrzích. Konečné hlasování o původních textech bude na programu v pátek.