Europoslanci cestovali do Štrasburku, vlak je zavezl do Disneylandu

Štrasburk (Francie) - Skupina poslanců Evropského parlamentu dnes jako každý měsíc vyrazila z Bruselu vlakem na plenární zasedání do Štrasburku, místo toho se ale ocitla v Disneylandu. Omyl v navigaci soupravy okamžitě vyvolal záplavu sarkastických vtipů zvláště od kritiků pravidelného střídání dvou parlamentních sídel. Podle jednoho strojvedoucí konečně objevil třetí sídlo europarlamentu, další tvrdí, že tam poslanci potají jezdí častěji. Neplánovanou odbočku popsala řada médií včetně bruselského webu Politico.

Parlament si každý měsíc pronajímá zvláštní vlaky, které z bruselského nádraží přímo pod tamní budovou EP vozí poslance po téměř 800 kilometrů dlouhé trase přes Paříž do Štrasburku. Dnes se však vlak po zastávce na pařížském letišti omylem vydal do obřího zábavního parku sídlícího východně od francouzské metropole.

"Kde se sny stávají skutečností? Že by slogan Disney brzy převzal Evropský parlament?" napsal na síti X jeden z parlamentních asistentů přítomných ve vlaku Emmanuel Foulon. Většinu politiků a dalších lidí ve vlaku podle zdrojů Politica nechtěná zajížďka pobavila, někteří chtěli dokonce vystupovat a dožadovali se vstupenek na atrakce.

"Bohužel jsme nemohli vystoupit," citoval bruselský web jednoho z nejmenovaných činitelů EU, který prý během krátké zastávky na vlakové stanici u Disneylandu zahlédl jeden z kolotočů známý jako Space Mountain.

Poslanci se dlouhá léta přou, zda má smysl stěhovat se každý měsíc na týden do Štrasburku. Většina z nich to veřejně kritizuje jako drahý a neekologický přežitek, někteří hovoří o štrasburském sídle jako o předražené atrakci pro turisty. Francouzští politici však nechtějí nic měnit a bez souhlasu jejich země to nelze.

"Představa parlamentu EU jako kočovného cirkusu se každou chvíli stává reálnější," podotkl pařížský profesor evropského práva Alberto Alemanno.

Někteří poslanci se naproti tomu ozvali na obranu své instituce, která podle nich paralely se světem humorných kreslených postaviček nevyvolává. "Nejsme parlament Mickeyho Mouse," napsal německý zelený europoslanec Daniel Freund.

Omyl se nakonec rychle vysvětlil, strojvedoucí podle svědků přešel na druhý konec soupravy a vlak dorazil do Štrasburku se zpožděním 45 minut.