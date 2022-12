Europol hlásí další zatýkání kvůli pašování migrantů přes Bělorusko a Rusko

Brusel - Policie v Pobaltí, Polsku a Německu od ledna zadržela 61 lidí při koordinovaných zásazích proti rozsáhlé zločinecké síti, která pašovala migranty z Iráku přes Bělorusko a Rusko do Evropské unie, oznámila dnes unijní policejní organizace Europol. Zločinecká síť při pašování migrantů utržila nejméně 16 milionů eur (asi 389 milionů Kč).

Tato skupina byla terčem i středečního zásahu, při kterém policisté zatkli osm podezřelých, z toho pět v Německu, dva v Litvě a jednoho v Polsku, prohledali 17 různých míst a odhalili 12 přesunů, 13 zprostředkovatelů a tři desítky migrantů, uvedl Europol.

Zločinecká síť složená převážně ze syrských a tureckých občanů byla s to zajistit celou cestu migrantů z Iráku přes různé pašerácké trasy. Iráčané tak cestovali letecky z Bagdádu přes Turecko do Ruska a poté do Běloruska, do EU vstupovali přes hranice Lotyšska, Litvy či Polska. Konečným cílem bylo hlavně Německo a v menší míře Finsko.

Rozvětvená síť, zapletená do více než stovky případů pašování lidí, byla hierarchicky řízena a většina jejích členů se osobně neznala. Peněžní toky vedly přes ilegální peněžní systém v Berlíně a za pomoci kryptoměn. Podezřelí si účtovali mezi 3000 a 15.000 eury (73.000 Kč a 365.000 Kč) za migranta. Při jednom incidentu byl ale v Německu nalezen mrtvý běženec, kterého v kritickém stavu opustil řidič u německo-polských hranic.

Europol letos v únoru zřídil operativní skupinu, aby přispěl ke zlepšení reakce úřadů v členských zemích na migrační krizi; tato skupina v současnosti sídlí ve Vilniusu. Vyšetřování podporovaná touto skupinou dosud vedla ke čtyřem desítkám zatčení a k odhalení stovky akcí převaděčů, při kterých se do EU pašovala tisícovka migrantů, dodalo komuniké.