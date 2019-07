Europe na Benátské! nadchli hity včetně The Final Countdown

Liberec - Koncert poprockové skupiny Europe dnes roztancoval a rozezpíval tisíce návštěvníků na festivalu Benátská! v libereckém areálu Vesec. Švédská kapela, slavná především v polovině 80. let, nabídla své novější písně i starší hity. Nechyběla jejich nejúspěšnější skladba The Final Countdown, která za svitu stovek mobilů vyvolala velké nadšení přítomných.

"Mám rád české fanoušky, protože se jim líbí rokenrol a švédský melodický rock. Rádi sem jezdíme, protože jsme si to tady vždycky užili," řekl ČTK před koncertem zpěvák Joey Tempest, který v úvodu vystoupení pozdravil fanoušky česky.

Vystoupení Europe zahájily dvě skladby z jejich zatím posledního alba Walk the Earth z roku 2017. Poté jejich show nabídlo známější skladby. Severští rockeři publikum rozhýbali jedním ze svých nejoblíbenějších koncertních hitů Rock the Night nebo další živými provedeními prověřenou písní Ready or Not. Nechyběla balada Carrie či píseň Last Look at Eden, titulní skladba alba z roku 2009, na jehož nahrávání se podílel i Český národní symfonický orchestr. Koncert vrcholil rockovou skladbou Cherokee inspirovanou osudem severoamerických indiánů. Na závěr kapela podle očekávání zahrála The Final Countdown, skladbu, jejíž fanfáry hrané na syntezátory neodmyslitelně patří k poprockové hudbě 80. let.

Před Europe na hlavní scéně zazpíval Richard Müller, který se poté v zákulisí setkal s Tempestem. Podle organizátorů o schůzku projevila zájem švédská rocková hvězda poté, co ji prý nadchl poslech Müllerových písní v autě cestou do dějiště festivalu.

Dnešní program na hlavní scéně otevřela pražská formace Patrola Šlapeto. Dále se představila bigbítová kapela Těla, metalová legenda Törr či skupina Doctor P.P. v čele se spoluorganizátorem Benátské!, zpěvákem Petrem Pečeným. Davy diváků pod hlavní pódium přilákal Marek Ztracený i skupina Čechomor. Zájem přilákalo také dění na ostatních dvou scénách. Ve stanu Rádia Impuls se přestavil soubor České srdce, vedlejší scéna nabídla rockovější program s kapelami Vítkovo kvarteto nebo Alkehol.

Letošní 27. ročník festivalu Benátské! ve čtvrtek otevřel česko-slovenský Večírek pro nedočkavé. Jeho hlavní hvězdou měl být Karel Gott, ale kvůli akutnímu zápalu plic vystoupení zrušil. Zpěváka částečně nahradili Dalibor Janda a Peter Nagy, kteří otevřeli program na hlavní scéně. Večer s orchestrem Pavla Větrovce vystoupili umělci, kteří měli být Gottovými hosty, jako Ilona Csáková nebo Petr Kolář. Organizátoři přítomným nabídli omluvnou zdravici zaslanou Gottem a ohňostroj se 42 petardami symbolizujícími počet Gottových vítězství v anketě Zlatý a Český slavík.

Sobotní program bude patřit zejména českým interpretům, jako jsou Chinaski, Lenny, Ben Cristovao nebo David Stypka.