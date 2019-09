Europarlament trvá na otevřených hranicích na irském ostrově

Štrasburk - Evropský parlament (EP) odmítne jakýkoli návrh dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, která nezaručí otevřené hranice mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem. Tvrdí to usnesení, které dnes europoslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku přijali drtivou většinou hlasů. Usnesení je sice právně nezávazné, má ovšem svou politickou váhu, neboť vyjadřuje společný postoj evropského zákonodárného sboru. Británie podle aktuálního harmonogramu, na kterém trvá britský premiér Boris Johnson, opustí unii k 31. říjnu. To je za 43 dní.

Pro usnesení zvedlo ruku 544 poslanců, proti jich hlasovalo 126. V dokumentu zákonodárci zopakovali dřívější prohlášení, že se Brusel s Londýnem mohou dohodnout na různých podobách pojistky, která by zabránila vzniku fyzických hraničních kontrol mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Zdůraznili ale, že neudělí souhlas s výstupovou dohodou bez pojistky, neboť toto opatření vnímají jako klíčové pro ochranu mírového procesu v Severním Irsku.

Pojistka by v domluvené podobě začala platit jen v situaci, kdy by se obě strany do konce přechodného období po brexitu nedokázaly v rámci budoucí obchodní dohody domluvit na jiném řešení otázky irské hranice.

Europarlament v dnes přijatém usnesení poznamenal, že je připraven proměnit politické prohlášení, které návrh brexitového ujednání doprovází, ve formálnější dokument s cílem uzavřít dohodu o přidružení mezi EU a Británií. Takto úzká spolupráce by podle poslanců nevyžadovala aktivaci takzvané irské pojistky.

"Vystoupení Spojeného království z EU nesmí za žádných okolností ohrozit mírový proces v Severním Irsku, ani nesmí poškodit ekonomiku irského ostrova, k čemuž by došlo při jakémkoli zpřísnění režimu na hranicích. Tomu musí za všech okolností zabránit plánovaná pojistka, na níž se dohodly Spojené království a EU v původní dohodě o vystoupení," uvedla v prohlášení česká europoslankyně Dita Charanzová (ANO) z liberální frakce Obnova Evropy.

"Evropský parlament bude mít poslední slovo k jakékoliv dohodě se Spojeným královstvím. Aktuální usnesení je proto třeba brát jako důležité vodítko, co je pro unii přijatelné a co už nikoliv," sdělil český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) z frakce Evropské lidové strany (PPE). Jeho kolega z PPE Luděk Niedermayer (TOP 09) dodal, že Evropská komise i jednotlivé unijní státy se musejí připravit na všechny scénáře, tedy i na ty negativní.

V případě odchodu bez dohody usnesení Evropského parlamentu připisuje veškerou odpovědnost na vrub britské vlády. O tom, že riziko brexitu bez dohody je reálné, dnes před europoslanci hovořili předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker a hlavní vyjednávač EU pro brexit Michel Barnier. Naopak Johnson v uplynulých dnech řekl, že v jednáních nastal určitý pokrok, takže dosažení dohody je možné. Podle Junckera však Londýn dosud nepředložil žádný reálný návrh řešení irské otázky.