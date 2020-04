Eurokomisaři budou jednat o rozpočtu a fondu oživení ekonomik

Brusel - Debata o parametrech oživení evropské ekonomiky po koronavirovém výpadku čeká dnes Evropskou komisi. Členové unijní exekutivy budou jednat o chystaném návrhu příštího sedmiletého rozpočtu, s nímž má být spojen i podpůrný fond požadovaný členskými zeměmi. O jejich konkrétní podobě však dnes komisaři nerozhodnou, předsedkyně komise Ursula von der Leyenová ji chce představit někdy do poloviny května.

Německá šéfka EK dala minulý týden najevo, že by příští rozpočet mohl v zájmu investic do zasažených odvětví nabobtnat z dříve navrhovaných 1,1 procenta hrubého národního důchodu EU až ke dvěma procentům. Komise v neveřejném dokumentu před videokonferencí unijních lídrů minulý čtvrtek hovořila o více než dvou bilionech eur (56 bilionů korun) věnovaných na pokrizové oživení. Jednotliví komisaři jsou ve veřejných odhadech opatrnější a hovoří o jednom až půldruhém bilionu. Část těchto peněz si hodlá vypůjčit, další by měla vzejít ze zvýšení rozpočtových příspěvků členských států.

Detaily plánu zatím zůstávají neznámé a zcela shodný názor nemají ani jednotliví komisaři. Zatímco například komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni či Thierry Breton odpovědný za jednotný trh dali najevo ochotu uvažovat o vydání společných dluhopisů stejně jako Itálie, Španělsko či Francie, von der Leyenová je v tomto směru zdrženlivá. Společné sdílení dluhu odmítá Německo, Nizozemsko či severské státy a komise zřejmě fond oživení pomocí dluhopisů financovat nehodlá.

EK bude dnes jednat rovněž o tom, jak podpořit turistický ruch, který je jedním z vůbec nejzasaženějších odvětví ekonomiky. Některé zvláště jihoevropské země se snaží před letní sezónou přesvědčit ostatní členy EU k alespoň částečnému uvolnění pravidel pro cestování, aby zmenšily propastné ztráty firem podnikajících v cestovním ruchu, jež u některých států tvoří až pětinu hrubého domácího produktu.