Brusel - Češi jsou po Británii nejvíce nakloněni odchodu své země z Evropské unie. Podle dat z průzkumu Eurobarometr, který si před květnovými volbami nechal zpracovat Evropský parlament (EP), je podíl lidí, kteří by v případě konání referenda hlasovali pro odchod své země z EU, největší v Británii. Česko se ale umístilo hned na druhém místě před Rakouskem, Francií a Řeckem. V nadcházejících unijních volbách jsou podle průzkumu pro Čechy nejdůležitější témata imigrace a boje s terorismem, naopak ochrana osobních údajů či podpora lidských práv a demokracie je příliš nezajímají.

Pokud by se nyní mohli rozhodnout, podpořilo by podle průzkumu odchod své země z Evropské unie 24 procent Čechů, 47 procent by jich ale hlasovalo pro setrvání v bloku. Zbylých 29 procent lidí uvedlo, že si není jisto, jak by se rozhodlo.

Česko se s 24 procenty odpůrců členství své země v EU umístilo na druhém místě za Británií, která se nyní pokouší z evropského bloku odejít. V referendu, které se v zemi konalo v roce 2016, se vyslovilo pro odchod 51,9 procenta voličů, pro setrvání 48,1 procenta. Nyní by podle Eurobarometru dalo 45 procent Britů přednost setrvání v EU, brexit by podpořilo jen 37 procent hlasujících.

Po Británii a Česku má podle průzkumu největší podíl zastánců odchodu své země z EU Rakousko, Francie a Řecko (21 procent), následuje Kypr (20 procent), Itálie (19 procent), Chorvatsko (17 procent) a Maďarsko (15 procent). Nejmenší podporu má odchod z EU v Lucembursku (pět procent), Portugalsku (sedm procent), Irsku a Nizozemsku (v obou osm procent).

Na Slovensku by v referendu hlasovalo pro odchod své země z EU podle průzkumu 11 procent lidí, v Polsku dokonce jen devět procent.

V průměru zemí evropské sedmadvacítky, do kterého není zahrnuta Británie, je pro odchod z EU 14 procent voličů. Ve všech zemích převažují příznivci setrvání v EU. V průměru EU27 by členství své země podpořilo v případném referendu 68 procent hlasujících.

Europarlament si nechal průzkum zpracovat v únoru a březnu tohoto roku. Přesné datum nadcházejících voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat v rozmezí 23. až 26. května, tehdy dokázalo říci v evropském průměru jen pět procent dotázaných.

Jako důvod, proč se hodlají v květnu hlasování zúčastnit, Češi nejčastěji uváděli, že chtějí podpořit určitou politickou stranu (29 procent) a že chtějí vyjádřit nespokojenost s Evropskou unií (24 procent). Hlasování se lidé v Česku nejčastěji nezúčastní, protože mají pocit, že by jejich hlas nic nezměnil (38 procent).

Za nejdůležitější témata předvolební kampaně Češi shodně považují imigraci a boj proti terorismu (obě 54 procent). Nejmenší váhu přikládají ochraně osobních údajů (16 procent), boji s nezaměstnaností mladých (17 procent) a podpoře lidských práv a demokracie (21 procent).

Průzkumu se po celé Evropské unii zúčastnilo téměř 27.000 lidí.