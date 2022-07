Euro se propadlo na nové 20leté minimum vůči dolaru, blíží se paritě

Brusel - Euro se propadlo na nové dvacetileté minimum vůči americkému dolaru, dnes kolem 03:33 SELČ stálo 1,0006 USD, nejméně od prosince 2002. Informovala o tom agentura Reuters.

Jednotná evropská měna se do této situace dostala kvůli obavám, že by se evropská ekonomika kvůli energetické krizi mohla propadnout do recese. Americká centrální banka zároveň nadále výrazně zpřísňuje měnovou politiku ve snaze omezit inflaci.

Na největším plynovodu, kterým teče tato surovina z Ruska do Německa, v pondělí začala pravidelná údržba, jež má trvat deset dnů. Nicméně vlády, firmy a trhy se obávají, že Rusko odstávku plynovodu Nord Stream 1 může prodloužit, a prohloubit tak energetickou krizi na kontinentu a urychlit propad unijní ekonomiky.