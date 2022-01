Euro nemusí v budoucnu pocházet jen z ECB Část II.

Eurové bankovky a mince byly fyzicky zavedené v eurozóně 1. ledna 2002. Letos si tento projekt připomíná 20 let trvání.

Eurové bankovky a mince byly fyzicky zavedené v eurozóně 1. ledna 2002. Letos si tento projekt připomíná 20 let trvání. ČTK/

Diskuse o zavedené digitální podoby společné evropské měny nabírá na obrátkách. Odborníci, které oslovil deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), se přimlouvají za co největší zapojení soukromého sektoru do tohoto ambiciózního projektu. Přinášíme další detaily toho plánu.

Kromě e-peněz v podobě regulovaných “stablecoins”, tedy měn, jejichž cena je navázána na kryptoměny, nekryté peníze nebo komodity, obchodované na burze, přibývá ve stále větší míře návrhů národních a komerčních bank k tomuto tématu. Zabývají se tím, jak mají vypadat finanční transakce prostřednictvím blockchainových systémů, jež jsou nejčastěji používány jako účetní knihy kryptoměn (např. bitcoinu).

V červnu loňského roku byla publikována představa Německého výboru pro bankovní průmysl (Deutsche Kreditwirtschaft) ohledně možností, jak je možné dále digitalizovat v současnosti stále ještě nejčastěji používané reálné peníze. Na podobném konceptu spolupracuje s partnerskými finančními domy Citibank.

Předpokládá se, že v budoucnu by měly existovat i různé verze a formy virtuálního eura. Digitální podoba společné měny, pocházející z Evropské centrální banky (ECB), by měla zastřešovat takové způsoby používání digitální měny, jež nejsou schopny zabezpečit komerční banky – jde třeba o platby, v nichž je důležité soukromí, anonymita nebo funkcionalita off-line. To samé platí pro “digitální peněžní burzy”. Soukromé zdroje digitálních eur budou nicméně generovat většinu této nové varianty oběživa a umožňovat inovativní způsoby jeho využití. Žirové platby bank získají tímto způsobem konkurenci v podobě zavádění stablecoins a e-peníze nabudou v kontextu celé ekonomiky na významu.

Nepřehlédnutelné výhody

Nabízí se samozřejmě otázka, proč jsou vlastně formy digitálního eura založeného na blockchainu vůbec zapotřebí.

Vedle efektivních a plně digitalizovaných finančních operací mezi koncovými zákazníky dala nová technologie už při prvních uplatněních jasně najevo, že má místo v automatickém potvrzování objednávek, vystavování faktur a plateb. To vše díky provázanosti účetních systémů v důsledků uplatnění technologií blockchainu. Výhody jsou podle zapojených firem enormní. Odpadají manuální úkony spojené s účtování a placením, stejně jako směřování likvidity a spravování kapitálu.

Velkou přímluvou pro zavedení digitální měny ve finančnictví a zbylé ekonomice jsou tzv. spouštěcí (triggerová) řešení. Jsou slibným krátkodobě uplatnitelným způsobem, jak dobře využít přednosti, jež blockchainové technologie nabízejí. Mohou představovat významný krok na cestě žádaných provázaností mezi blockchainy a běžným platebním stykem.

A myslitelných možností pro uplatnění nových inovativních postupů mnohem více. Za zmínku stojí strojové platby na internet věcí nebo mikroplatby. O tom, že by příští nároky ekonomiky byly schopny naplnit pouze digitální měny centrálních bank (CBDCs), se dá už teď s úspěchem pochybovat.

