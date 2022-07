Euro kvůli obavám z recese pokračuje v poklesu na nové 20leté minimum

Londýn - Jednotná evropská měna dnes pokračuje v poklesu na nové 20leté minimum vůči dolaru a dále se přiblížila paritě. Ke ztrátám eura přispívají obavy, že energetická krize uvrhne region do recese. Dolar naopak podporuje očekávání, že centrální banka USA (Fed) bude zvyšovat úrokové sazby rychleji než jiné přední centrální banky.

Kolem 16:45 SELČ euro vůči dolaru klesalo o 0,9 procenta na 1,0089 USD, když se během dne propadlo až na 1,0056 USD. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, rostl o 0,8 procenta na 107,89 bodu. Během dne vystoupil až na 108,14 bodu, nejvýše od října 2002. Dolar k jenu posiloval o jedno procento na 137,45 JPY. Kurz eura vůči jenu zůstal téměř beze změny na 138,58 JPY.

Dnes začala pravidelná údržba plynovodu Nord Stream 1, kterým teče ruský plyn do Německa. Trvat by měla deset dní, ale vlády, trhy i společnosti se obávají, že by se odstávka kvůli válce na Ukrajině mohla prodloužit.

"Nejbližší obavou pro trhy je, zda se Nord Stream 1 vrátí do provozu," uvedl stratég CIBC Capital Markets Bipan Rai. Dodal, že pokud se tak nestane, trhy pravděpodobně promítnou do kurzu očekávání recese v regionu.

Americká měna posiluje díky očekávání, že Fed bude pokračovat v agresivním zvyšování úrokových sazeb, kterým se snaží zmírnit inflaci. Podle současných prognóz by Fed po svém zasedání 26. a 27. července měl zvýši základní úrok o 0,75 procentního bodu.

Hlavním ekonomických tématem tohoto týdne v USA budou údaje o vývoji spotřebitelských cen, které budou zveřejněné ve středu. Ekonomové oslovení agenturou Reuters odhadují, že v červnu ceny meziročně vzrostly o 8,8 procenta.