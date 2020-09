Euro je opět za více než 27 korun, pražská burza vzrostla

Praha - Koruna dnes oslabila od středečního podvečera k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru česká měna odepsala 22 haléřů na 27,15 Kč/EUR, čímž se po dvou dnech posilování vrátila na pondělní úroveň. Na dolar ztratila koruna od středečního podvečera 25 haléřů a dnes kolem 17:00 se obchodovala v kurzu 23,32 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na webu Patria Online. Pražská burza opět změnila směr a vzrostla. Index PX po kolísavém obchodování nakonec přidal 0,16 pct na 863,09 bodu. O víc než 2,5 pct posílil Avast.

"Koruna k euru dnes dál oslabovala. Den zahájila kolem 26,98 CZK/EUR, aby se odpoledne už dotkla hladiny 27,10 CZK/EUR," popsal průběh obchodování ekonom společnosti Next Finance Vladimír Pikora. Platí podle něj, že čím více se bude svět bát epidemie koronaviru, tím bude koruna slabší. "Nicméně nemusí to být až tak jednoduché. Do hry mohou vstoupit centrální banky, jako tomu bylo dnes v Maďarsku, kde tamní centrální banka překvapila trh a nečekaně zvýšila úrokové sazby," dodal Pikora.

Bankovní rada České národní banky rozhodovala o nastavení úrokových sazeb ve středu. Základní sazbu ponechala na 0,25 procenta.

Pražská burza dnes opět změnila směr a vzrostla. Index PX po kolísavém obchodování nakonec přidal 0,16 procenta na 863,09 bodu. O víc než 2,5 procenta posílily akcie dodavatele antivirových programů Avast, vzhůru šly také cenné papíry Komerční banky a Moneta Money Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna oslabila k euru i dolaru.

Pražský akciový trh dnes hledal směr dalšího vývoje, podotkl makléř Fio banky Josef Dudek. "Index PX střídavě osciloval v kladném a záporném teritoriu, aby nakonec posílil o mírných 0,16 procenta," doplnil. V pondělí index PX pokračoval v poklesu, v úterý stoupl a ve středu své úterní zisky smazal.

Akcie Avastu si polepšily o 2,58 procenta na 159 korun. Ještě výrazněji o 5,40 procenta na 62,50 koruny zdražily cenné papíry likérky Stock. Podle Dudka je podpořilo zvýšení cílové ceny na zhruba 81 Kč od analytiků JPMorgan.

Tuzemské banky částečně korigovaly středeční pokles, uvedl Dudek. Akcie Komerční banky přidaly 0,41 procenta na 488 korun a Monetě stouply o 0,59 procenta na 51,10 Kč. Cenné papíry Erste Bank naproti tomu klesly o 0,57 procenta na 492,20 koruny.

"Středeční ztráty prohloubil ČEZ," upozornil Dudek. Akcie energetické firmy ztratily 1,14 procenta na 435,50 koruny. O 2,89 procenta na 537 korun zlevnily také cenné papíry pojišťovny VIG, které se dnes v Praze naposledy obchodovaly s nárokem na dividendu 1,15 eura (zhruba 31 Kč) hrubého na akcii.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,93 27,15 Kč/USD 23,07 23,32

Zdroj: Patria Online

dto mal