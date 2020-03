Euro Hockey Challenge se zřejmě zruší, rozhodne se v pondělí

Praha - Série Euro Hockey Challenge se kvůli pandemii koronaviru pravděpodobně zruší, ale definitivně se rozhodne v pondělí. Švédská hokejová federace už zveřejnila, že se dubnové dvojzápasy v Norsku, s Dánskem i Finskem hrát nebudou. Český národní tým měl absolvovat v EHCh po dvou duelech s Rakouskem, Německem a se Slovenskem. Podle generálního sekretáře svazu Martina Urbana je jasné, že duely hrát nelze, ale čeká se na vyjádření všech účastníků.

"Drtivá většina zemí vůbec nemůže cestovat, takže to nejde hrát," řekl ČTK Urban, který měl na starosti koordinaci jednání osudu duelů sloužících jako příprava na mistrovství světa.

"Návrh je to zrušit. My to koordinujeme v tom, že jsme poslali mail dvanácti zemím, které to hrají, z nichž některé nám odpověděly. Dali jsme si čas do pondělí do 14:00 a tam se rozhodne. Protože jestli má někdo jiný názor, tak má čas do té doby říct, co s tím dělat jiného," doplnil Urban.

Český tým měl začít přípravu na MS 23. března v Karlových Varech. První zápasy EHCH jsou na programu 8. a 10. dubna proti Rakousku v Linci a ve Znojmě. Další zápasy měl výběr kouče Miloše Říhy hrát 16. a 18. dubna v Německu. Pak měly přijít na řadu domácí duely se Slovenskem - ve středu 22. dubna a den nato v Hradci Králové.

V úterý bude Rada IIHF formou konferenčního hovoru jednat o možném osudu mistrovství světa, které se má konat od 8. do 24. května v Curychu a Lausanne. To by mělo mít návaznost i na osud Českých hokejových her - Carlson Hockey Games. V Brně se Češi mají utkat 30. dubna s Finskem, 2. května se Švédskem a o dej později s Ruskem.

Rada IIHF už pátek potvrdila zrušení dubnového mistrovství světa hráčů do 18 let v Plymouthu a Ann Arboru. Na rozhodnutí se šampionátem v Curychu a Lausanne se čeká.

"Jde o to, že švýcarští organizátoři čekali na takové restrikce, aby se mistrovství světa nemohlo konat z důvodu vyšší moci, protože pak jim všechno zaplatí pojistka. Čekali jsme, až nařízení přijde, a omezení začnou platit, abychom turnaj nezrušili z naší vlastní vůle," řekl deníku Sport český zástupce v Radě IIHF Petr Bříza.

"Pokud bude v tu chvíli jasné, že mistrovství světa ve Švýcarsku nebude možné pořádat z administrativních důvodů nebo po nařízeních švýcarské vlády či kantonů, myslím, že pak ho zrušíme. Pokud ne, rozhodnutí posuneme a budeme ho odkládat do doby, než to přijde," dodal Bříza.