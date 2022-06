Euro dnes posiluje, trhy se zaměřily na plány ECB

Londýn - Jednotná evropská měna dnes posiluje, protože trhy se zaměřily na nástroje Evropské centrální banky pro boj proti roztříštěnosti měnového bloku a prozatím se nevěnují riziku politického patu ve Francii po parlamentních volbách. Objem obchodování je však dnes nízký kvůli státnímu svátku v USA.

Kolem 17:50 euro vůči dolaru posilovalo o 0,4 procenta na 1,0539 USD a k jenu rovněž o 0,4 procenta na 142,22 JPY. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru vůči koši šesti předních světových měn, klesal o 0,4 procenta na 104,32 bodu. Kurz dolaru k jenu zůstal beze změny na 134,98 JPY.

Podle konečných výsledků francouzských voleb bude mít koalice Spolu francouzského centristického prezidenta Emmanuela Macrona sice v parlamentu nejsilnější zastoupení, nikoli však většinu. Podle agentury Reuters by výsledek voleb mohl paralyzovat francouzskou politiku, pokud se Macronovi nepodaří dohodnout spolupráci s jinými stranami. Analytička DNB Markets Ingvild Borgen Gjerdeová uvedla, že současný vývoj ve Francii není to, co by ovlivnilo trhy hned, ale bude to mít dopad spíše v dlouhodobém horizontu.

Analytici a obchodníci se proto zaměřili spíše na snahu ECB snížit náklady na půjčky jižních zemí eurozóny a na výhled měnové politiky. "Pro euro jsou velmi důležité dvě věci: s jakým nástrojem proti fragmentaci může ECB přijít a jaký je výhled měnové politiky," dodala Gjerdeová.

Šéfka ECB Christine Lagardeová dnes potvrdila plány dvojího zvýšení úrokových sazeb v létě a boje proti rozdílným výpůjčním nákladům jednotlivých zemí eurozóny.

Trhy se nyní zaměří na vystoupení šéfa centrální banky USA (Fed) Jeroma Powella v Kongresu. Ve středu by měl Powell promluvit v Senátu a ve čtvrtek ve Sněmovně reprezentantů.