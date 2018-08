Armáda nakoupí 80 lehkých obrněných vozidel na podvozku Iveco za 5,1 miliardy korun, informoval deník Euro. První by měla získat v roce 2020, kompletních osmdesát do dvou let. Lehké obrněné vozy (na snímku z 13. září 2017) jsou určeny pro jednotky a čety radiačního průzkumu v Liberci, která má vynikající reputaci, její vybavení ale podle ministerstva obrany zastarává. ČTK/Petrášek Radek