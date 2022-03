Euler Hermes: ČR by bez plynu z Ruska přišlo o čtvrtinu spotřeby energie

Praha - V případě, že by Rusko zcela uzavřelo kohouty plynovodů vedoucích do Evropy, Česko by takto přišlo o 24 procent z celkové roční spotřeby energie. Evropský průměr je devět procent. ČR by tak byla společně s Maďarskem a Slovenskem jednou z nejvíce zasažených zemí v EU. Vyplývá to z analýzy přední světové úvěrové pojišťovny Euler Hermes.

Přestože se tato varianta zatím nejeví jako zcela pravděpodobná, země EU by podle ní už nyní měly aktivně začít připravovat plán, jak zajistit bezpečnost dodávek pro příští zimu a další období. Rezervy plynu v zemích EU aktuálně dosahují 30 procent kapacit, uvedla pojišťovna. V případě přerušení toku plynu z Ruska by i po započtení zkapalněného plynu, který je dopravován ze Spojených států, měly podle ní zásoby vystačit přibližně do konce března. Černý scénář by se negativně promítl i do cen zemního plynu, tvrdí.

"Pokud by Rusko přerušilo dodávky plynu, jakkoli k takovému scénáři nedošlo ani v nejvypjatější fázi studené války, ceny by v nejbližších měsících mohly dosáhnout až na hodnotu 200 EUR/MWh (megawatthodinu). Průměrné ceny v tomto roce by se pak se zohledněním vlivu ročního období a ustálením cen mohly pohybovat na úrovni 150 EUR/MWh," uvedl šéf rizik v Euler Hermes Jakub Cerman.

EU by podle něj zároveň musela řešit doplnění rezerv před nadcházející zimou. Nicméně zajištění dodatečných významných dodávek bude obtížné, a to navzdory předběžným snahám USA i EU o nalezení alternativního řešení prostřednictvím diplomatických vyjednávání s ostatními ropnými producenty (například z Kataru nebo Alžírska). Podle propočtů Euler Hermes by však objem zemního plynu dodaného z těchto zemí vystačil EU v zimních měsících na pokrytí třídenní spotřeby.

"V tomto kontextu vnímáme jako zásadní, aby Evropská unie měla ambiciózní a koordinovaný plán, jak zajistit bezpečnost dodávek pro příští zimu. Ve střednědobém horizontu by výpadek způsobený přerušením dodávek ruského plynu mohl být nahrazen obnovitelnými zdroji. Za předpokladu přetrvávajících vysokých cen fosilních paliv a s tím, že míra rozkolísanosti u tohoto typu paliv zůstane pravděpodobně na vysoké úrovni, jsou jednoznačně nejlevnější variantou, jak zajistit dodávky energií a také soběstačnost EU," shrnul Cerman.

Evropský plán by měl podle něj počítat s rychlým a úplným odklonem od dovozu fosilních paliv ze zemí, které jsou z pohledu evropské bezpečnosti rizikové. Ještě více je ovšem třeba akcentovat závazek rozšiřovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Podle propočtů Euler Hermes by se produkce měla ročně zvýšit o 278 terawatthodin. To by vyžadovalo roční investice okolo 170 miliard eur, tedy zhruba 1,3 procenta HDP Evropské unie, uvedla pojišťovna.

Euler Hermes je světovým lídrem v pojištění pohledávek s více než 52.000 klienty a zastoupením ve více než 50 zemích. Společnost je členem skupiny Allianz.