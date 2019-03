Brusel - Lídři 27 zemí EU mají v Bruselu na stole novou verzi své reakce na žádost britské premiérky Theresy Mayové o odklad brexitu. Dokument, který má ČTK k dispozici, nyní počítá s odkladem britského odchodu z unie na 22. května za podmínky, že příští týden britská sněmovna schválí už připravený text dohody o spořádaném odchodu. Pokud ne, mohl by být brexit odložen do 12. dubna s tím, že do té doby by měl Londýn informovat své evropské partnery, jak si představuje další postup.

Oba termíny jsou přitom kratší, než datum 30. června, které ve svém středečním dopise navrhla Mayová. Podle diplomatických informací na co nejkratší termín ve čtvrtek tlačil především francouzský prezident Emmanuel Macron, tvrdší postup údajně podporovala například také Belgie. Česká republika podle dobře informovaných zdrojů s novou verzí řešení problémy nemá.

Britský odchod k 22. květnu by znamenal, že Británie by už nebyla členem EU v době, kdy by evropský blok pořádal letošní volby do Evropského parlamentu. Termín 12. dubna je podle britské strany mezním datem, kdy se Britové mohou rozhodnout, zda eurovolby pořádat či nikoliv.

Podle diplomatů protažení brexitové debaty pozměnilo plán summitu EU pro dnešní večer. Zásadní diskusi o vztazích EU s Čínou tak šéfové států a vlád nejspíš nechají až na pátek.

Babiš: Summit čeká otázka, jak dlouhý by měl odklad brexitu být

Před prezidenty a premiéry 27 zemí Evropské unie stojí po žádosti Mayové o odložení brexitu otázka, jak dlouho by měl takový odklad trvat. Novinářům to při příchodu na summit řekl premiér Babiš.

Video: Vyjádření Babiše po příchod na summit EU

21.03.2019, 18:56, autor: ČTK, zdroj: EbS

"Většina s tím (odkladem) souhlasí, ale musíme mít jistotu, že to už konečně rozsekne," poznamenal Babiš osm dní před původně předpokládaným datem britského odchodu z unie.