EU zvažuje zřízení fondu solidarity pro Ukrajinu, řekl Michel

Brusel - Ukrajina se možná dočká zřízení mezinárodního fondu solidarity. Předseda Evropské rady Charles Michel dnes večer oznámil, že o možném vytvoření takového pomocného instrumentu hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Fond by podle Michela poskytl likviditu pro další podporu a po skončení války by dlouhodobě sloužil jako páteř obnovy svobodné a demokratické Ukrajiny. Partneři by podle něj mohli do fondu přispět prostřednictvím mezinárodní dárcovské konference.

Podle nejmenovaného Michelova spolupracovníka, na něhož se odvolává agentura DPA, mají o myšlence pomocného fondu jednat šéfové vlád a států EU na summitu, který začne příští týden ve čtvrtek v Bruselu. Přizván na něj byl i americký prezident Joe Biden.

Jako důvod pro zřízení fondu je uváděna potřeba mezinárodní platební schopnosti Ukrajiny, která by tak mohla financovat dovoz věcí denní potřeby i vojenské výzbroje. Za současných okolností podle DPA země není schopna získávat na pokrytí svých potřeb půjčky z mezinárodního finančního trhu. Ze země odcházejí i soukromé investice.

Fond solidarity pro Ukrajinu má z krátkodobého hlediska zajistit především fungování státních úřadů, pokračování úsilí o obranu před Ruskem a pomoc v nouzi. Dlouhodobě pak mohou být z fondu financovány masivní investice do obnovy hospodářství tak, aby bylo možné Ukrajinu ekonomicky ukotvit na Západě, píše DPA.