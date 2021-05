EU zvažuje uvolnění patentů na vakcíny, uvedla von der Leyenová

Brusel - Evropská unie je připravena diskutovat o uvolnění patentů na výrobu vakcíny proti covidu-19, které ve středu podpořily také Spojené státy. Přínosem rozhodnutí by bylo zrychlení výroby a distribuce vakcíny, uvedla dnes šéfka Komise Ursula von der Leyenová. Ve hře je také možnost, že by EU podpořila zvýšení produkce vakcíny v Keni a Ugandě na základě spolupráce tamních úřadů a evropských firem, napsala agentura Reuters s odvoláním na unijní zdroje.

"Evropská unie je připravena projednat jakýkoli návrh, který účinně a pragmaticky řeší tuto krizi. (...) Vyzýváme všechny země vyrábějící vakcíny, aby povolily vývoz a vyhnuly se všemu, co by mohlo narušit dodavatelské řetězce," uvedla von der Leyenová svém projevu na konferenci v Itálii vysílaném online.

"Evropa je jediným demokratickým regionem na světě, který umožňuje vývoz ve velkém měřítku,“ uvedla von den Leyenová. Doposud bylo do zbytku světa dodáno více než 200 milionů dávek covidové vakcíny, což je téměř tolik, kdo se použilo v zemích EU, připomněla agentura DPA a přirovnala EU k "lékárně světa".

Pozastavit platnost patentů na vakcíny proti covidu-19 chce více než stovka členských zemí Světové obchodní organizace (WTO), aby je mohly vyrábět firmy ve větším počtu států. DPA uvádí, že země, které jsou pro farmaceutický průmysl klíčové, doposud tuto iniciativu blokovaly. Mezi tyto státy až do středy patřily i USA. Cílem Spojených států je "dostat co nejvíce co nejbezpečnějších a nejúčinnějších vakcín k co největšímu počtu lidí," uvedla ale ve středu americká obchodní zmocněnkyně Katherina Taiová, uvolnění patentů podpořil také prezident Joe Biden.

Mezinárodní federace farmaceutického průmyslu IFPMA označila snahu o uvolnění patentů za "špatnou odpověď" na řešení komplexního problému se zajištěním dostatečných dodávek vakcíny. "Uvolnění patentů na vakcíny proti covidu-19 nezvýší produkci, ani neposkytne žádná praktická řešení potřebná k boji s touto globální zdravotnickou krizí. Pravděpodobně to naopak povede k narušení (produkce)," uvedla ve svém prohlášení. Skutečné výzvy podle IFPMA spočívají v obchodních bariérách, potížích v dodavatelském řetězci, nedostatku surovin a "ochotě bohatých zemí sdílet dávky vakcíny s chudými zeměmi", napsala agentura Reuters.

Obchodní experti navíc upozorňují, že dosažení dohody o uvolnění patentů by mohlo trvat řadu měsíců. "Minimálně to zabere jeden nebo dva měsíce," uvedl bývalý obchodní činitel Bílého domu Clete Willems. Dodal, že realističtějším cílem by bylo dokončení dohody do příští ministerské konference Světové obchodní organizaci (WTO), která by se měla konat na přelomu listopadu a prosince.